Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
"Черные ворота"
Одна из главных достопримечательностей города Трир.
Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
Древние городские ворота Порта Нигра ("Черные ворота") - главный символ немецкого Трира. До сих пор ученые спорили, когда именно они были построены…
"Черные ворота" являются самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися городскими античными воротами в мире.
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные ворота в мире.
Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные ворота в мире, символ старейшего немецкого города Трира. Санация должна препятствовать разрушению памятника.
Вокруг античных ворот Порта Нигра в Трире выстроятся 500 "Мини-Марксов", изготовленных из пластмассы четырех оттенков красного.
Историки считают, что Трир был основан в день рождения императора Августа во время восхода солнца - в 7 часов 11 минут.
Выросшие по красную сторону от "железного занавеса" при упоминании Трира, наверное, подумают о Марксе. Их буржуазные антиподы вспомнят, в первую очередь, ворота Порта Нигра.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact