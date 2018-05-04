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Порта Нигра

"Черные ворота"

Одна из главных достопримечательностей города Трир.

25.11.2017 Eine Figur von Karl Marx steht am 25.11.2017 beim Landesparteitag Die Linke in Garmisch-Partenkirchen (Thüringen) neben dem Rednerpult. Unter anderem will die Partei in einer Generaldebatte ihr schwaches Ergebnis der Bundestagswahl aufarbeiten. Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa | Verwendung weltweit

Карл Маркс: 200 лет спустя 04.05.2018

Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
Foto: Presseportal der Stadt Trier Titel: Trier Porta Nigra Römer Schlagwort: trier, porta nigra, römer, antike Fotograf: Presseportal der Stadt Trier Ort: Trier Was ist zu sehen: Ein Römer in der Porta Nigra, Erlebnisführung Das Geheimnis der Porta Nigra Thematischer Zusammenhang: Römer in Trier

Трир: Порта Нигра и другие достопримечательности 04.05.2018

Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
Trier Reportage. Trier, UNESCO, Welterbe, Reportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin --- Porta Nigra ---

Раскрыта тайна возраста "Черных ворот" 15.01.2018

Древние городские ворота Порта Нигра ("Черные ворота") - главный символ немецкого Трира. До сих пор ученые спорили, когда именно они были построены…
ARCHIV - Das Wahrzeichen der Stadt Trier, die Porta Nigra, wird am Abend des 18.01.2014 in der Innenstadt von Trier mit Hilfe einiger Scheinwerfer angestrahlt. (zu dpa «Tourismustag Rheinland-Pfalz» vom 07.11.2017) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Порта Нигра в Трире 26.11.2017

"Черные ворота" являются самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися городскими античными воротами в мире.
#57786759 - Pfalzgrafenstein 01 © LianeM

10 причин любить Рейнланд-Пфальц 24.11.2017

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
BdT mit Deutschlandbezug 02.04.2016++++++Osterglocken blühen während der «Blauen Stunde» vor der beleuchteten Porta Nigra am 02.04.2016 in Trier (Rheinland-Pfalz). dpa - Bildfunk+++ pixel Copyright: picture-alliance/dpa/A. Arnold

Весна около "Черных ворот" в Трире (фото) 04.04.2016

Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные ворота в мире.
Trier Reportage. Trier, UNESCO, Welterbe, Reportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin --- Porta Nigra ---

Ворота Порта Нигра санируют, но не осветлят 31.07.2013

Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные ворота в мире, символ старейшего немецкого города Трира. Санация должна препятствовать разрушению памятника.
Vier Farbvarianten der Karl-Marx-Figuren des Künstlers Ottmar Hörl werden am 04.04.2013 auf dem Gelände einer Kranfirma in Trier (Rheinland-Pfalz) vorgestellt. Die Figuren werden vom 5. bis 26. Mai 2013 im Rahmen der Ausstellung Ikone Karl Marx des Stadtmuseums Simeonsstift als Installation rund um die Porta Nigra zu sehen sein. Foto: Thomas Frey/dpa

"Мини-Марксы" засияют в Трире красным цветом 05.04.2013

Вокруг античных ворот Порта Нигра в Трире выстроятся 500 "Мини-Марксов", изготовленных из пластмассы четырех оттенков красного.
Trier Reportage. Trier, UNESCO, Welterbe, Reportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin --- Porta Nigra ---

Трир - самый старый город Германии 18.09.2009

Историки считают, что Трир был основан в день рождения императора Августа во время восхода солнца - в 7 часов 11 минут.
Porta Nigra in Trier Römisches Stadttor aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.

Тур по Мозелю: Ворота, не следы на песке 14.02.2007

Выросшие по красную сторону от "железного занавеса" при упоминании Трира, наверное, подумают о Марксе. Их буржуазные антиподы вспомнят, в первую очередь, ворота Порта Нигра.