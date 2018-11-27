 Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным | Новости из Германии об Украине | DW | 27.11.2018

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Украина

Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным

По словам президента Украины, после инцидента в Керченском проливе он запросил разговор с Владимиром Путиным, но не получил ответа. Тогда Порошенко обратился к Ангеле Меркель.

Петр Порошенко на фоне флага Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о безуспешной попытке связаться с российским лидером Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. "Я запросил разговор с президентом России, однако ответа не получил", - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter во вторник, 27 ноября.

По словам украинского президента, он "был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel), чтобы она переговорила с Путиным" о "немедленном освобождении" украинских военнослужащих и кораблей военно-морских сил Украины. Кроме того, Порошенко связался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

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НАТО осудила действия России

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция.

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    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


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