 Порошенко призвал ФРГ и НАТО усилить военное присутствие в Черном море | Новости из Германии об Украине | DW | 02.12.2018

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Украина

Порошенко призвал ФРГ и НАТО усилить военное присутствие в Черном море

Президент Украины считает, что НАТО должна расширить военно-морское присутствие в Черном море в ответ "агрессивные действия России". Глава МИД ФРГ Мас эту идею уже отверг.

Петр Порошенко

На фоне военного инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко призвал Германию и другие страны НАТО увеличить военно-морское присутствие в Черном море. "Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил он в интервью изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 2 декабря.

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"Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию", - подчеркнул украинский президент. Порошенко также призвал ужесточить санкции против Москвы. "Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - сказал он.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на предложение Порошенко направить корабли альянса в Черное море сказала, что присутствие НАТО в регионе и так уже значительное. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также ответил отказом. "Я понимаю обеспокоенность Украины. Действия российских кораблей были несоразмерными и не имели никаких правовых оснований. Чего мы, однако, не хотим, так это милитаризации данного конфликта, мы хотим политического процесса", - пояснил он.

В интервью изданиям Funke Mediengruppe Петр Порошенко также выразил мнение, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит от России. "Все зависит от России - страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а русские. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия", - заявил украинский президент.

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    Автор: Евгений Тейзе


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