 Порошенко призвал Россию освободить украинские корабли | Новости из Германии об Украине | DW | 26.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Порошенко призвал Россию освободить украинские корабли

Президент Украины потребовал от России освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Порошенко призвал Москву срочно предпринять шаги по разрядке ситуации вокруг Азовского моря.

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству России с требованием незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. "Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна", - заявил Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 26 ноября.

Контекст

Украинские эксперты подтвердили DW опасения Киева о том, что возведение Россией моста через Керченский пролив серьезно ограничит судоходство на Азовском море и вызовет убытки украинских портов. (30.06.2017)

Мост через Керченский пролив в Крым наверняка достроят - россияне умеют реализовывать крупные проекты. Правда, чаще всего без практической пользы, считает политолог Иван Преображенский. (02.08.2017)

В обращении, опубликованном также в микроблоге украинского президента в Twitter, также содержится призыв к России незамедлительно предпринять шаги "по деэскалации ситуации в Азовском море", а также "по другим направлениям". Порошенко отметил, что ожидает быстрой реакции Москвы на его обращение.

25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины. В ФСБ России утверждают, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России (речь идет о прибрежных водах украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного Россией в 2014 году), не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены трое украинских моряков. Позднее в ФСБ заявили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

Агентство Reuters утром 26 ноября со ссылкой на очевидца передало, что украинские корабли находятся в порту Керчи, следов повреждений на них не видно.

Смотрите также:

  • Портрет Путина, нарисованный на стене жилого дома в Симферополе

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Операция по захвату

    Бравый Путин на граффити и плакатах, а также российские флаги вместо украинских появились в Крыму после 27 февраля 2014 года, когда люди в военной форме без знаков отличия заняли здания Совмина и Верховного совета в Симферополе, а потом ключевые объекты и украинские воинские части. Операция РФ по захвату автономной республики Крым, находящейся в составе Украины, прошла всего за несколько дней.

  • Жители Крыма голосуют на референдуме 16 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Под контролем российских военных

    Нелегитимный референдум 16 марта 2014 года изменил жизнь крымчан. Несмотря на протесты, в обход Конституции Украины на голосование был вынесен вопрос об изменении статуса Крыма. Новые власти назвали незаконной передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР в 1954 году и подписали договор о вхождении в состав РФ. Большинство жителей Крыма ликовало, а на протестующих обрушились репрессии.

  • Крымские татары на акции протеста. Симферополь, 14 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Крымские татары вне закона

    От аннексии Крыма больше всех пострадали крымские татары. Репрессии коснулись всех, кто считает действия России незаконными. В 2016 году меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией. Его лидеров преследуют, в домах татар не прекращаются обыски и аресты. Так было в 1944 году, когда их как врагов народа депортировал с полуострова советский НКВД.

  • Владимир Путин на телеэкранах во время пресс-конференции в декабре 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    "А дышать в Крыму можно?"

    Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.

  • КПП Каланчак на административной границе материковой Украины с полуостровом Крым

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Как легально попасть в Крым

    Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.

  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Санкции за аннексию

    Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.

  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Обещанного три года ждут

    Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.

  • Строительство моста через Керченский пролив со стороны материковой части России

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Мост от друга Путина

    Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.

  • Туристическое бюро, парикмахерская и салон Фабрика грез на одной крымских улиц

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Черный передел

    За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.

  • На пляже Алушты в разгар сезона людей немного. Июнь 2016 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Турбизнес несет убытки

    В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.

  • Экспонаты выставки Крым. Золото и тайны Черного моря

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Золото крымских скифов переедет в Киев

    Не вернутся в Крым сокровища местных музеев - сотни золотых украшений и оружие. В декабре 2016-го суд в Нидерландах постановил передать Киеву эту уникальную коллекцию из 550 артефактов, которая в дни аннексии Крыма путешествовала по выставкам Европы. В судебном постановлении сказано, что дальнейшую судьбу экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" решит украинский суд.

  • Паспорт гражданина Российской федерации

    Крым через 3 года после российской аннексии

    С паспортом России

    Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:58
Now live
02:58 мин

Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы? (05.07.2018)

 

Контекст

Крым через 3 года после российской аннексии

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. Как изменилась с тех пор жизнь на полуострове - в фотогалерее DW. (15.03.2017)  

Ссылки в интернете

Обращение Порошенко

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы? (05.07.2018)  

ЧП в Крыму: как на кровавую бойню в Керчи отреагировали в Москве и Киеве - DW Новости  

Экологическая катастрофа в Крыму: что известно на данный момент?  

Также по теме

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Россия закрыла Керченский пролив после инцидента с украинскими кораблями 25.11.2018

Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в связи с инцидентом в Черном море. Пограничный корабль России протаранил украинский рейдовый буксир, утверждают в Киеве.

Ukraine - Asowsches Meer - Krim

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов 26.11.2018

Керченский пролив был закрыт после инцидента между кораблями России и Украины. Россия задействует беспилотники для мониторинга ситуации в зоне напряженности, сообщили в Минобороны РФ.

Ukraine Hetman Sahaydachnij

ВМС Украины подняты по тревоге из-за эскалации в Азовском море 25.11.2018

Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на фоне захвата российским спецназом трех украинских судов.

Реклама

Самые читаемые

НАТО взяла на контроль ситуацию в Керченском проливе  

Порошенко поддержал введение в Украине военного положения  

Совбез ООН экстренно соберется из-за ситуации в Азовском море  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно