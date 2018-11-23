 Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 26.11.2018

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Украина

Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине

Если Верховная рада одобрит решение СНБО о введении военного положения, оно будет действовать в Украине до 25 января 2019 года.

Украинские суда в Керченском проливе, 25 ноября 2018 года

Украинские суда в Керченском проливе, 25 ноября 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, подписал указ о введении в стране военного положения в связи с конфликтом с Россией в Керченском проливе. Таким образом президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения", которое было принято на экстренном заседании накануне. 

Решение СНБО должно быть одобрено на заседании Верховной рады, которое состоится позже в понедельник. Если это произойдет, режим военного положения в Украине вступит в силу 26 ноября и будет действовать 60 суток, то есть до 25 января 2019 года.

Контекст

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Задержание украинскими пограничниками керченского судна "Норд" стало поводом для конфликта Киева и Москвы в Азовском море. 7 ноября Украина попыталась продать сейнер, но неудачно. (08.11.2018)

Конфликт у берегов Крымского полуострова

Накануне пресс-служба ВМС Украины сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении шестерых украинских военных. В ФСБ России заявили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. При задержании были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины.

26 ноября ситуация в Керченском проливе станет темой специальных заседаний Комиссии НАТО - Украина, Постоянного совета ОБСЕ, Совета Безопасности ООН, а также встречи в "нормандском формате" в Берлине.

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  • Infografik Mutmaßliche Inhaber von Briefkastenfirmen

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    … и их ближайшие родственники

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    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

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    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

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    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


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"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

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Пресс-служба президента Украины - о подписании указа о введении военного положения

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