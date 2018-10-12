Порошенко подписал закон о гендерном равенстве в вооруженных силах

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в вооруженных силах Украины и других военных формированиях. "Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях", - сообщается в пятницу, 12 октября, на официальном сайте главы украинского государства.

Новый закон гарантирует равные возможности лицам обоих полов при заключении контракта о прохождении военной службы. В нем также указывается, что женщины могут заключать такой контракт до достижения предельного возраста пребывания на службе. Кроме того, женщинам гарантированы равный доступ к должностям и воинским званиям, а также равная степень ответственности при исполнении служебных обязанностей.

Ранее украинский президент сообщал, что в вооруженных силах Украины служат и работают более 55 тысяч женщин, из них 25 тысяч - в статусе военнослужащих.

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