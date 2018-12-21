 Порошенко подписал закон, обязывающий УПЦ МП сменить название | Новости из Германии об Украине | DW | 22.12.2018

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Украина

Порошенко подписал закон, обязывающий УПЦ МП сменить название

По новому украинскому закону УПЦ МП должна в своем названии указать связь с РПЦ. Ранее представители УПЦ МП просили Петра Порошенко ветировать закон.

Киев, храм Святого Андрея Первозванного

Киев, храм Святого Андрея Первозванного

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 22 декабря, подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях", ранее одобренный Верхной радой. Как следует из закона, отныне Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии обязана указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Закон касается названий религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации с руководящим центром за пределами страны, "в государстве, которая законом признана осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

Контекст

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УПЦ МП как часть церкви "с центром в государстве-агресоре", должна сменить название. В самой УПЦ призвали Петра Порошенко наложить вето на закон. (20.12.2018)

Глава украинского государства напомнил, что жители страны имеют "конституционное право свободного выбора вероисповедания", а новые правила создают "лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать". "Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами", - заявил Порошенко, добавив, что реализация закона даст гражданам "всю полноту информации".

После голосования в Верховной раде, состоявшегося 20 декабря, в самой УПЦ МП назвали принятое решение незаконным. "Совершенно очевидно, что налицо вмешательство государства в дела церкви, превышение его полномочий и нарушение Конституции. Церковь может только сама переименоваться, а государство не имеет права этого делать", - заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов. Кроме того, представители УПЦ МП обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон.

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    Автор: Ольга Мищенко


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