Порошенко обрушился на украинских политиков за поездку в Москву

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал действия кандидата в президенты Юрия Бойко и оппозиционного политика Виктора Медведчука, накануне встретившихся в Москве с премьер-министром Росии Дмитрием Медведевым.

"Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина?" - эмоционально заявил Порошенко в субботу, 23 марта. По его словам, целью встречи являлся подрыв единства украинского общества. "Они экономику обсуждают! Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу", - добавил он.

"Попытка договориться о капитуляции Украины"

Между тем партия "Народный фронт" призвала правоохранительные органы Украины расследовать обстоятельства визита. "Эта встреча является публичной попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором. Московские прихвостни и их телеканалы навязывают гражданам дискуссию о дешевом российском газе, пока украинские бойцы гибнут на фронте", - сказано в заявлении партии, распространенном пресс-службой в субботу.

СБУ собирается "в пределах своей компетенции" в короткие сроки дать правовую оценку как визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров России, так и их заявлениям, сообщают в пресс-службе спецслужбы.

22 марта Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "По нашему мнению, у нас действительно была веская причина просить о встрече с Москвой, потому что экономические отношения между Россией и Украиной крайне важны для нашей экономики. И для нас важен возврат украинских товаров и продукции на российский рынок, который мы значительно утратили в последние пять лет", - прокомментировал встречу Бойко.

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