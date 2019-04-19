 Порошенко обещает через год вернуться на Банковую | Новости из Германии об Украине | DW | 22.04.2019

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Украина

Порошенко обещает через год вернуться на Банковую

Пока еще действующий глава Украины пообещал своим сторонникам победить на следующих президентских выборах. Зеленский ранее заявил о желании перенести администрацию президента с улицы Банковой.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на митинге своих сторонников (Фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко выступает на митинге своих сторонников (Фото из архива)

Проигравший президентские выборы в Украине пока еще действующий глава государства Петр Порошенко пообещал через год вернуться в кресло президента страны. Таким образом он отреагировал на выкрики своих сторонников, собравшихся в понедельник, 22 апреля, на митинг в его поддержку в центре Киева. Трансляцию акции вело информагентство 112.ua.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы. Уже в ближайшем будущем совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - заявил он.

После этих слов участники митинга у здания администрации президента Украины начали скандировать: "Через год, через год". "Ладно, друзья, через год так через год", - улыбаясь заявил Порошенко.

Ранее побеждающий на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" заявил, что хотел бы значительно сократить штат администрации президента, а также найти для нее другое помещение. А здание на Банковой, "если позволит общество", отдать какой-нибудь организации.

Контекст

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ЦИК подводит итоги

Центризбирком Украины обработал 99,83 процентов электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования во втором туре выборов президента страны, состоявшихся в воскресенье, 21 апреля.

По данным ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 13 млн 513 тыс. 535 граждан Украины (73,22% от числа избирателей, принявших участие в выборах). Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 4 млн 514 тыс. 761 избирателей (24,46%).

Не дожидаясь окончательного подсчета голосов, Петр Порошенко признал свое поражение на выборах.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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