Порошенко и Зеленский на "Олимпийском": дебаты без ответов

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые состоялись в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве, были насыщены эмоциональными заявлениями, сарказмом и обоюдными обвинениями.

Зеленский в адрес Порошенко: "Я ваш приговор"

С самого начала дискуссии Зеленский заявил, что Порошенко не его оппонент на этих выборах, а скорее приговор своему президентству, перечислив при этом, по его мнению, ошибки президента. В частности - введение ценовой формулы на энергоносители Роттердам +, закрытие дела экс-главы фискальной службы Романа Насирова, увеличение собственных средств, не проданную в России фабрику "Рошен". "Поэтому я здесь. Я простой человек, пришедший сломать эту систему. Я, Петр Алексеевич, результат ваших ошибок и обещаний", - заявил Зеленский.

Украинские военнослужащие на востоке страны смотрят по телевизору дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским

Порошенко в свою очередь упрекнул противника в том, что Зеленский в 2014 году, когда страна восстанавливала армию, прятался от военного призыва и не имеет опыта государственной деятельности. Он спросил у оппонента о планах по удержанию международной коалиции, которую Украина выстраивала в течение пяти лет, реагируя на внешние вызовы и войну с Россией.

"Если мы не имеем ответа на этот вопрос, то это слабый глава государства, он не может удержать удары Путина. Я верю, что Владимир не намерен затянуть Украину назад в российскую империю. Но Путин об этом мечтает. Поэтому мы должны убрать все риски из украинского будущего ", - заявил Порошенко.

Взаимные упреки и вопросы из интернета

Затем кандидаты обменялись обвинениями. Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке" и "красивой оберткой", в середине которой завернуты беглые украинские олигархи и Москва, а Зеленский назвал Порошенко "волком в овечьей шкуре".

Когда дошла очередь до вопросов и ответов, Зеленский стал зачитывать Порошенко вопросы от украинцев из интернета: о ненаказанных коррупционерах из окружения президента, о добровольцах, оказавшихся в тюрьмах, об обвале гривны, о доле Порошенко в добыче янтаря...

В одном из своих вопросов Зеленский назвал воюющих в рядах сепаратистов на востоке страны "повстанцами": правда ли, что в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР" есть конфеты "Рошен"? На все вопросы Порошенко отвечал одинаково: "Все это не соответствует действительности".

О друзьях, коррупции и Коломойском

По поводу безнаказанности коррупционеров Порошенко заявил, что делал и будет делать все от него зависящее для борьбы с коррупцией. "Я не палач и не судья. Президент создает необходимые условия для справедливого судопроизводства…", - заявил действующий президент, пообещав, что в случае обоснованных подозрений любой из его знакомых перестанет быть для него другом и сядет в тюрьму.

Зеленскому же в свою очередь пришлось оправдываться за связь с бизнесменом Игорем Коломойским. Он заверил, в случае победы обеспечит привлечение коррупционеров к ответственности без каких либо исключений. "Все люди, которые нарушают закон, все: Свинарчук, Гладковский, и если среди них будет потом Коломойский - все сядут за решетку. Но это дело не двух недель. Это серьезное дело. Это дело украинского суда. А сядут тогда, когда нарушат закон ", - объяснил свою позицию кандидат.

Финал дебатов без ответов на главные вопросы

В ходе дебатов кандидаты встали на колени прямо на сцене - в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе. Это была инициатива Зеленского, отвечавшего на вопрос действующего президента по поводу своей, сказанной еще в 2014 году, фразы "встать на колени перед Путиным". Шоумен указал, что его слова вырваны из контекста, и после этого встал на колени, обращаясь к зрителям.

Порошенко вслед за ним опустился на колено и поцеловал флаг Украины. Флаг держала волонтер Татьяна Рычкова, муж которой погиб в 2014 году возле Енакиево. В заключение кандидаты и их сторонники спели гимн.

При этом избиратели так и не услышали ни от одного из кандидатов конкретных планов стратегического развития Украины на ближайшие пять лет, о которых каждый из них заявлял.

Соло в телестудии и возмущение "повстанцами "ЛНР" и "ДНР"

После стадионных дебатов в 21.00 кандидаты должны были провести теледебаты в студии Общественного телевещания, как регламентировано законом и постановлением ЦИК. Но туда прибыл только Порошенко. Зеленский от теледебатов отказался.

Перед началом эфира ведущая предупредила о поступивших телефонных звонках от неизвестных лиц с угрозой совершить теракт в студии. Но Порошенко остался в студии и отвечал на видеовопросы журналистов и общественных активистов, ранее присоединившихся к флешмобу "Задай вопрос кандидатам".

В частности, он прокомментировал слова Владимира Зеленского о "повстанцах "ЛНР" и "ДНР", прозвучавших во время дебатов на стадионе. Порошенко возмутился тем, что он пять лет доказывал миру, что Украина имеет дело с российской агрессией, а его оппонент перечеркивает все усилия. По его словам, признание существования именно "повстанцев "ЛНР и "ДНР" означает, что в Украине нет российского военного присутствия, и украинцы воюют сами с собой, что "ДНР" имеет определенный легитимный статус, и что в Украине идет гражданская война.

"Или это тотальная, дремучая некомпетентность, потому что так он и "зеленых человечков" признает повстанцами, или мы имеем дело просто с блоком, который используется в российских штампах", - отметил Порошенко. Он предложил Зеленскому самому решить, "как он это объяснит украинцам и всему миру".

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