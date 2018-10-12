Порошенко заявил о московской "аннексии" Киевской митрополии

РПЦ не имеет "канонических прав" на православную церковь в Украине, а она в свою очередь не имеет подчинения РПЦ. С таким заявлением выступил резидент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 октября, в Киеве во время благодарственного молебна, который провел глава Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет. В молебне, который прошел на Софийской площади, приняли участие 15 тысяч человек.

"Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце 17-го века", - сказал Порошенко. Он подчеркнул, что единая поместная церковь - это вопрос "национальной безопасности и государственности" Украины и "мировой геополитики".

"Автокефалия - самое весомое событие, из того же ряда, что и наше стремление вступить в ЕС и НАТО, Соглашение об ассоциации, "безвиз", выход из СНГ, отказ от обманчивого договора о дружбе с Россией. Все это - основа нашего собственного пути развития, развития государства Украина и развития нашей украинской нации", - заявил Порошенко.

При этом украинский президент гарантировал уважение выбора тех, "кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с РПЦ". "У нас не было, нет и не будет государственной церкви... Это вопрос свободного выбора для каждого верующего", - сказал Порошенко.

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