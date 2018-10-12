 Порошенко заявил о московской ″аннексии″ Киевской митрополии | Новости из Германии об Украине | DW | 14.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Порошенко заявил о московской "аннексии" Киевской митрополии

Президент Украины считает, что у РПЦ нет канонических прав на православную церковь в Украине. При этом в Киеве обещают уважать выбор тех, кто решит остаться в структурах, связанных с РПЦ.

Президент Украины Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко

РПЦ не имеет "канонических прав" на православную церковь в Украине, а она в свою очередь не имеет подчинения РПЦ. С таким заявлением выступил резидент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 октября, в Киеве во время благодарственного молебна, который провел  глава Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет. В молебне, который прошел на Софийской площади, приняли участие 15 тысяч человек.

Контекст

Поражение РПЦ в противостоянии из-за Украины со Вселенским патриархатом означает окончательную смерть идеи "русского мира", считает Константин Эггерт. (17.09.2018)

Непризнанный Москвой Киевский патриарх Филарет уверен, что после получения автокефалии Украинская православная церковь станет крупнейшей в мире, оставив позади РПЦ. (17.09.2018)

"Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце 17-го века", - сказал Порошенко. Он подчеркнул, что единая поместная церковь - это вопрос "национальной безопасности и государственности" Украины и "мировой геополитики".

"Автокефалия - самое весомое событие, из того же ряда, что и наше стремление вступить в ЕС и НАТО, Соглашение об ассоциации, "безвиз", выход из СНГ, отказ от обманчивого договора о дружбе с Россией. Все это - основа нашего собственного пути развития, развития государства Украина и развития нашей украинской нации", - заявил Порошенко.

При этом украинский президент гарантировал уважение выбора тех, "кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с РПЦ". "У нас не было, нет и не будет государственной церкви... Это вопрос свободного выбора для каждого верующего", - сказал Порошенко.

Смотрите также:

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду (12.10.2018)

Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду (12.10.2018)  

Почаевская лавра в ожидании томоса: объединятся ли священники московского и киевского патриархатов? (02.10.2018)  

Украинский Нежин накануне томоса  

Также по теме

Russland Epiphanie Bad in Jaroslawl

РПЦ грозит Константинополю расколом из-за автокефалии для Украины 08.09.2018

В Москве заявляют, что средства церковной дипломатии из-за статуса УПЦ "исчерпаны". РПЦ не исключает разрыва отношений с Константинопольской церковью.

Türkei, Istanbul: Patriarch Kirill und Patriarch Bartholom im Gespräch

Комментарий: РПЦ, украинcкая автокефалия и крах "русского мира" 17.09.2018

Поражение РПЦ в противостоянии из-за Украины со Вселенским патриархатом означает окончательную смерть идеи "русского мира", считает Константин Эггерт.

Türkei, Istanbul: Patriarch Kirill und Patriarch Bartholom im Gespräch

Осень патриархов: как РПЦ может ответить на автокефалию Украине 13.09.2018

Появившийся реальный шанс Украины на каноническую автокефальную православную церковь - среди прочего, следствие ошибки патриарха РПЦ Кирилла, но Киеву рано радоваться, полагают эксперты.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно