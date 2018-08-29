 Порошенко заявил о готовности Москвы вмешаться в украинские выборы | Новости из Германии об Украине | DW | 29.08.2018

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Украина

Порошенко заявил о готовности Москвы вмешаться в украинские выборы

Для предотвращения вмешательства России в выборы требуется сотрудничество с другими странами, подчеркнул президент Украины. Президентские и парламентские выборы в Украине состоятся в 2019 году.

Петр Порошенко

Россия готова вмешаться в украинские выборы. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, 28 августа, в ходе совещания с украинскими дипломатами. По его словам, российская сторона намерена "посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора".

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IT-компании фиксируют создание тысяч "фейковых аккаунтов с русскими корнями", сообщил президент. "Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, в киберпространстве", отметил он. По мнению Порошенко, Москва "готовится к новой мощной манипулятивной кампании". При этом "Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами", считает он.

Международное сотрудничество

Для предотвращения вмешательства в выборы, которые состоятся в 2019 году, необходимо сотрудничество с другими государствами, подчеркнул президент. "В частности, очень интересен опыт Парижа и Берлина. Прошу отработать возможность привлечения немецких, французских и американских экспертов для подготовки аналогичной законодательной инициативы в Украине", - заявил Порошенко.

В этот же день президент Украины сообщил о готовности Киева разорвать Договор о дружбе с Россией. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. После аннексии Россией Крыма эти принципы фактически были нарушены.

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