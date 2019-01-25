 Порошенко заявил об участии в выборах президента Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 29.01.2019

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Украина

Порошенко заявил об участии в выборах президента Украины

Документы в ЦИК украинский лидер должен будет подать до конца недели. На второй срок Порошенко будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, 29 января, что будет повторно баллотироваться на пост главы государства. "Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - отметил он. Трансляция выступления президента велась на официальной странице главы государства в Facebook.

По словам Порошенко, он просит у избирателей мандат, чтобы "гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции".

Документы необходимо подать до конца недели

Подать документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата украинский лидер должен до 3 февраля включительно. Как заявил действующий президент, он примет участие в кампании как самовыдвиженец. Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.

Контекст

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Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур выборов, он пройдет 21 апреля. В этом случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

ЦИК Украины уже зарегистрировал 22 кандидата на пост президента страны. Тем самым, напоминают украинские СМИ, уже превзойден результат предыдущей выборной кампании, в которой участвовал 21 кандидат. Абсолютный же рекорд в борьбе за главный пост в стране в современной истории Украины был зафиксирован в 2004 году. Тогда в предвыборный бюллетень были внесены 26 фамилий претендентов на должность президента страны.

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