Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Наполовину уничтоженная шредером картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее продали там в 18 раз дешевле. Эта и другие работы Бэнкси - в фотогалерее DW.