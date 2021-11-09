Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" заново продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее купили за 1,2 млн евро, после чего она наполовину самоуничтожилась. О ней и других картинах художника - галерея DW.