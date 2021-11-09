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Поп-арт

Популярная афганская певица о запретах талибов (09.11.2021) 09.11.2021

Уже три месяца, как талибы захватили власть в Афганистане. Какое будущее ожидает теперь афганских поп-исполнителей? В конце 1990-х, когда экстремистская группировка правила страной, поп-музыка была полностью запрещена.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва 05.11.2021

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
Der ehemalige Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi steht in seinem Atelier am Vierwaldstätter See vor unfertigen Teilen seines neuen Projekts zu Salvator Mundi. Beltracchi löste einen der größten Kunstfälscher-Skandale Deutschlands aus. Vor zehn Jahren wurde der «Fälscherfürst» verurteilt, Anfang 2015 aus der Haft entlassen. (zu dpa-Korr «Zehn Jahre nach Urteil - Fälscher Beltracchi: Wir lachen noch viel») +++ dpa-Bildfunk +++

Жизнь после тюрьмы: как дела у самого известного мошенника Германии? 27.10.2021

В Германии его называют "королем подделки". 10 лет назад Вольфганг Бельтракки, долгое время водивший за нос ведущие аукционные дома мира, был разоблачен и осужден. Чем он занимается после тюрьмы?
dpatopbilder - 05.02.2019, Baden-Württemberg, Baden-Baden: Besucher betrachten das geschredderte Banksy-Bild „Love is in the Bin“ im Museum Frieder Burda. Das Werk wird dort vom 05.02.2019 bis zum 03.03.2019 gezeigt. Ursprünglich hatte es den Titel „Girl with Balloon“. Seit es sich während einer Kunstauktion in London selbst zerstörte, wird es «Love is in the Bin» genannt. Banksy hatte die Aktion später als Attacke auf den Kunstmarkt dargestellt. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самоуничтожившуюся картину Бэнкси снова продали на аукционе (фотогалерея) 14.10.2021

Наполовину уничтоженная шредером картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее продали там в 18 раз дешевле. Эта и другие работы Бэнкси - в фотогалерее DW.
Employees of the Frieder Burda museum put Banksy's partially shredded artwork Love is in the bin in place at the museum in Baden Baden, Germany, February 4, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня 14.10.2021

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" заново продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее купили за 1,2 млн евро, после чего она наполовину самоуничтожилась. О ней и других картинах художника - галерея DW.
Crystal Wailing Wall unveiled at Babi Yar memorial site in Kiev, KIEV, UKRAINE - OCTOBER 6, 2021: Svyatoslav Vakarchuk, the founder of the Voice Party, the frontmant for the rock band Okean Elzy, attends a ceremony to unveil the Crystal Wailing Wall at the Babi Yar memorial site and mark the 80th anniversary of the largest local WWII massacre. Babi Yar is a ravine in the northwestern part of the Ukrainian capital, where Nazi German troops and local collaborationists carried out mass executions of Jewish and Roma civilians as well as Soviet prisoners of war. Irina Yakovleva/TASS

В Киеве теперь есть "стена плача и исцеления" 07.10.2021

На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" открыт новый арт-объект - "Кристальная стена плача" знаменитой художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Эта фотоподборка DW - о ней и ее творчестве.

Kiew, 5.10.2021*** Dirigent Thomas Sanderling bei den Proben mit den Musikern des DSO

Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович 06.10.2021

Сегодня в Киеве Немецкий симфонический оркестр исполнит Шостаковича. И будет открыта скульптурная композиция Марины Абрамович.
Besucherinnen laufen an dem Kunstwerk «This is How We Play Together» (2021) des Künstlerduos Elmgreen und Dragset auf der internatioanlen Kunstmesse Art Basel vorbei. Elmgreen kommt aus Dänemark, Dragset aus Norwegen. | Aktuell

Криптокартины, ковид-браслеты и Канье Уэст, - все это Art Basel, детка! 24.09.2021

Знаменитая арт-ярмарка после коронавирусной паузы снова проходит в швейцарском Базеле. О трендах и новшествах - в статье DW.
15.9.2021, Paris*** Arbeiter verhüllen den Triumphbogen. Das Projekt «L'Arc de Triomphe, Wrapped» von Christo und Jeanne-Claude, verstorbenes Künstler-Ehepaar, wird vom 18. September 2021 bis zum 3. Oktober 2021 zu sehen sein. 25.000 Quadratmeter Stoff in silbrigem Blau und 3.000 Meter rotes Seil werden das berühmte Pariser Monument umhüllen. +++ dpa-Bildfunk +++

Кто помог обернуть Триумфальную арку - последний проект Христо и Жанны-Клод 17.09.2021

Обернуть тканью один из главных символов французской столицы мастера ленд-арта Христо и Жанна-Клод задумали еше полвека назад.
Performance Alaiskij Markt. Der Fotographer ist Sergej Mordwinow

"Ошибка выжившего" в Новосибирске 17.09.2021

Арт-проект "48 часов Новосибирск" вдохновлен фестивалем современного искусства в Берлине. Работы на тему "Ошибка выжившего" представляют художники из России, ФРГ и Узбекистана.
dpa-Exclusive _ Artist Leon Loewentraut poses with paintbrushes during a photo shoot in his small studio in Duesseldorf, Germany, 20 August 2015. The 17-year-old schoolboy from Kaarst, near Duesseldorf, is the new star of the arts scene. Photo: Horst Ossinger/dpa

Леон Лёвентраут - немецкий художник-вундеркинд становится мастером 26.08.2021

За плечами этого 23-летнего немецкого художника - уже более чем 15-летняя успешная карьера. Очередная выставка Леона Лёвентраута открывается в Мюнхене.

MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Немецкая коллега о Колесниковой: Политик был в ней всегда 05.08.2021

До протестов в Беларуси Мария Колесникова 12 лет прожила в Германии. Ее немецкая коллега вспоминает, как происходила трансформация Колесниковой из музыканта и куратора арт-проектов в политика.

A computer expert hacker use technical knowledge to break into a computerized system by non-standard means., Credit:Rafael Ben-Ari / Avalon

Минюст США обвинил хакеров из РФ во взломе почты федеральных прокуроров 31.07.2021

По данным Минюста США, с мая по декабрь 2020 года хакеры из группировки АРТ имели доступ к переписке сотрудников 27 офисов окружных прокуроров.
04.07.2020, Berlin: Eine Diskokugel dreht sich im Volkspark Hasenheide bei einer Party. (Zu dpa-KORR «Feiern unter freiem Himmel - Sind Parks die neuen Clubs?») Foto: Christoph Soeder/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Party im Volkspark Hasenheide und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Поп-академия и поп-премия: зачем они Германии? 28.07.2021

В 2018 году в Германии разразился скандал вокруг премии Echo. И ее отменили. Новая премия придет на смену прошлой.
Gemälde Eva von Khaim Sutin aus der Kollektion von Belgazprombank hängt wieder in der Gallerie Art-Belarus in Minsk, 23 Juni 2021, Belarus

"Ева" свободна! Картины Белгазпромбанка выставили в Минске 24.06.2021

Картина Хаима Сутина "Ева" выставлена в галерее "Арт-Беларусь" вместе с другими произведениями из коллекции Белгазпромбанка, изъятыми год назад в рамках уголовного дела Виктора Бабарико.
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