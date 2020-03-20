Поправки к Конституции России: государство заменит родителей?

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ, до того они быстро прошли все три чтения в Госдуме и их одобрил Совет Федерации. Ко второму чтению Путин дополнил свои поправки и внес, в том числе, предложение, которое касается прав детей.

В нем говорится, что дети - "важнейшее достояние России", а "государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим". Кроме того, "государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

Ряду общественных организаций и Русской православной церкви (РПЦ) не понравилось, что детей назвали "достоянием". И к третьему чтению дети стали уже "важнейшим приоритетом государственной политики". Другие формулировки остались без изменений, хотя и они у некоторых специалистов вызывают серьезные опасения.

Государство - родитель?

В одобренной поправке есть две идеи, которые противоречат друг другу, указывают эксперты. Так, с одной стороны, государство обеспечивает "приоритет семейного воспитания": то есть, если, например, ребенок остался без родителей, то государство ищет ему семью, а он пока временно живет в детском доме.

В действительности многие дети живут там до 18 лет и не ощущают, что такое родительская любовь и забота, но цель найти семью каждому есть. С другой стороны, в новой норме указано, что государство "берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения". Что это означает? Как государство сможет играть роль родителей?

"На органы опеки, хотя они у нас и так с трудом справляются со своей работой, будет возложена обязанность фактически выполнять родительские функции. Получается, что государство к каждому ребенку-сироте должно физически представить работника, который будет об этом ребенке заботиться как родитель. Это утопия", - полагает партнер и руководитель практики особых поручений коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Государство никаким образом не сможет заменить родителей, подчеркивает она. По словам Тягай, новая норма приведет к тому, что детей просто будут коллективно воспитывать в детских домах.

Эти опасения разделяет и руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская: "Если государство принимает на себя функции родителя, то откуда оно возьмет такой приоритет, как поиск других родителей?" Альшанская вошла в группу по разработке поправок к конституции и выступала за то, чтобы эту формулировку изменили - безуспешно.

Больше контролясо сторонывластей?

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - это, например, те, кто живут в приемных семьях, находятся под опекой. Теперь получается, что во всех этих ситуациях у ребенка сразу же появляется родитель, и это государство, отмечает Альшанская.

Елена Альшанская

"Что это такое - никому не понятно. Но государство дает себе дополнительные полномочия в ситуации, когда у ребенка уже есть те, кто исполняет функции родителя", - указывает она. Так появляется риск того, что власти будут больше вмешиваться в жизнь приемных семей, сильнее контролировать их.

К поправке есть и другие вопросы, констатирует Тягай: "Государство берет на себя обязанности родителей, а кто тогда берет на себя права родителей? Непонятно. А если государство не надлежащим образом выполняет обязанности родителей, то можно ли будет государство лишить родительских прав? Скорее всего, нет, сегодня этим занимаются те же органы, на которые будут возложены эти функции". Сама формулировка в данном случае не подразумевает какого-то механизма реального исполнения, считает юрист.

"Кашу доедать до конца"

Фразу о воспитании в детях "патриотизма, гражданственности и уважения к старшим" специалисты называют скорее декларативной, она тоже не прояснена. "Почему именно дети должны уважать старших? А что, если уже 18 лет исполнилось, можешь вообще никого не уважать? Это история про то, что мы пытаемся растить очень послушных детей", - говорит Альшанская.

"Уважение к старшим - это всегда доедать кашу до конца? Кто такие "старшие", где разъясняется это понятие? Все это какие-то удивительные термины, которые лишены правового содержания и вообще какого-либо осязаемого смысла", - полагает политолог Екатерина Шульман. Ее мнение разделяет и юрист Екатерина Тягай, замечая, что уважение к старшим - это норма скорее из воинских уставов.

Определение того, как и в каких условиях воспитывать ребенка, - это право родителей, а не государства, подчеркивает Тягай. Она называет данную поправку декларативной, но опасается, что нарушением этого конституционного требования будут спекулировать, то есть "вмешиваться в дела семьи и лишать родителей родительских прав, если они, по мнению госорганов, как-то неправильно воспитывают детей, с недостаточным патриотизмом и гражданственностью".

Норма может работать во вред, но может и остаться "спящей" - на последнее надеется Елена Альшанская.

Заинтересовать традиционалистов

Поправка о детях входит в пункт первый статьи 67 Конституции России и находится рядом с нормами о "памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", о защитниках Отечества и об исторической правде.

"Вся статья 67.1 представляет собой текст, явно предназначавшийся для включения в преамбулу, то есть в ту часть конституции, которая является декларативной. Но когда выяснилось, что не существует процедуры для внесения изменений в преамбулу без принятия новой конституции, то было решено оформить это отдельной статьей", - поясняет Екатерина Шульман. По ее словам, выглядит это оформление "довольно нелепо": "Новая статья вносится в раздел про территорию, поэтому не очень понятно, с чего вдруг там возникают и дети, и предки, и историческая память".

Екатерина Шульман

"После первой волны поправок большого общественного интереса к ним не обнаружилось, тогда процесс решили "переизобрести" как референдум в поддержку традиционных ценностей, предполагая, что это привлечет избирателей", - говорит Шульман. Новая норма о детях относится ко второй волне поправок, которая, по ее словам, "была призвана заинтересовать традиционалистски настроенный электорат и побудить его к голосованию".

"Дальше пошел, очевидно, сбор заявок от разных групп, которые говорили: "Возьмите нашу поправочку, а мы вам избирателей приведем, - рассказывает Шульман. - Дети, идеалы предков, мужчины, женщины и государствообразующий народ в конституции - для того, чтобы консервативные граждане, которые опасаются ювенальной юстиции, радикального феминизма, атеизма, увидели в тексте поправок какие-то приятные для себя слова".

Добавлять разнообразные ингредиенты в конституцию ради привлечения воображаемых избирателей - неправильно и легкомысленно, убеждена политолог. "Мы не знаем, существуют ли эти избиратели или являются плодом воображения лидеров разных политических групп, стремящихся доказать свою субъектность, но в конституции эти юридически сомнительные и потенциально опасные нормы уже возникли", - подчеркивает она.

Позиция представителей властей

С идеей о том, чтобы закрепить в конституции норму о развитии и воспитании детей выступила депутат от "Единой России", член рабочей группы по поправкам в конституцию Ольга Баталина. Государство, по ее словам, должно не только создавать условия для развития детей, но и уделять больше внимания их воспитанию, сообщает РБК. Так возродилась бы "воспитательная ключевая задача государства", сказала Баталина на встрече рабочей группы с президентом Путиным 26 февраля.

Встреча президента с членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ

"Важно, чтобы дети росли порядочными, ответственными, чтобы любили родину, родителей, уважали старших - вот эти нормы мы предлагаем в конституции отразить", - пояснила она. Путин ее идею одобрил, упомянув демографические проблемы: бережное отношение к детям, по его словам, всегда было заложено в традициях народов России, эти нравственные начала объединяют страну.

Ольга Баталина на запрос DW прокомментировать поправку в конституцию, посвященную детям, не ответила. Об идее назвать в конституции детей "достоянием" тоже объявила Баталина, позднее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал эту формулировку не самой удачной. Тогда дети стали в документе "важнейшим приоритетом", остальные формулировки поправки у Крашенинникова вопросов не вызвали. Ответить на вопросы DW он отказался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще на этапе дискуссии о детях, как "достоянии", призвал "просто спокойно прочитать эту статью". В ней "все исчерпывающе объяснено", добавил он.

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