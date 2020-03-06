Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.