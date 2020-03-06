Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина

Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.
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