Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.
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