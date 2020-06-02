Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции

Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.
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