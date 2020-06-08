Поправки в конституцию: в Красноярске рядом с участками проведут розыгрыш квартир

Жителям Красноярского края, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, предложат участвовать в розыгрыше однокомнатных квартир, автомобилей и смартфонов. О розыгрыше сообщается на сайте Викторина2020.рф. Организатором розыгрыша выступило Красноярское региональное отделение "Ассоциации юристов России", кто финансирует призы – неизвестно. Уже с 25 июня, когда начнется досрочное голосование, рядом с избирательными участками будут выдавать бланки с пятью вопросами викторины, касающейся российского основного закона, сообщил сайт "Север.Реалии".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 по 1 июля. Для всех граждан помимо традиционных участков будут разбиты точки для голосования на открытом воздухе. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. Представляя на прошлой неделе инструкцию по участию в нем, ЦИК прямо агитировала голосовать за поправки.

3 июня 192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 регионов РФ подписали обращенное к гражданам России открытое письмо с призывом не соглашаться с изменением Конституции.

Обнуление сроков президента России Владимира Путина с опозданием внесли на сайт для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 2020og.ru . В первоначальной версии сайта не были упомянуты изменения в статье 81, позволяющие действующему главе государства вновь участвовать в выборах. Речь идет о пункте "Какие поправки?", в котором в 15 тематических блоках подробно объясняется, чем новый текст Основного закона отличается от старого.

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