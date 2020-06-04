Почему депутаты выступили против поправок в Конституцию РФ

Открытое письмо с протестом против изменения главного закона страны появилось 3 июня по инициативе муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. "Изменение конституции, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи - обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы", - говорится в письме.

За сутки под текстом появилось более 250 подписей депутатов муниципальных образований и региональных парламентов из различных регионов России. Среди них немало активных участников летних протестов 2019 года в Москве, например, мундепы Илья Азар и Илья Яшин. Но есть и менее известные депутаты из регионов страны. DW поговорила с ними о том, чем их не устраивают поправки в Конституцию РФ и как люди в их городах реагируют на такую агитационную кампанию.

Кампания против поправок важнее голосования

Депутат Псковской городской думы и член партии "Яблоко" Дмитрий Пермяков не думает, что власти как-то отреагируют на открытое письмо, но для себя называет такой сбор подписей единственным легальным способом выразить недовольство.

Дмитрий Пермяков

"Нет также гарантии, что наш голос "против" 1 июля будет посчитан. Эти выборы же совершенно фиктивная история - некое всенародное голосование без наблюдения, без паспортов, с предсказуемым результатом, - говорит Пермяков. - Тут важнее, чтобы все люди - через соцсети, разговоры на кухнях и на улице - четко знали, зачем в принципе делаются эти поправки в Конституцию. Когда граждане понимают, что происходит - это самое страшное для власти”.

По словам депутата, его коллеги-единороссы в Пскове стараются не высказываться о поправках. Они считает, что "для них поддержать собственным авторитетом не очень-то популярные поправки - это почти то же самое, как в прошлом году пришлось переламывать себя и голосовать за пенсионную реформу".

Голосование "против" - реакция на экономический кризис

Другая "яблочница", депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова говорит, что свою подпись поставила сразу и что многие в ее регионе готовятся проголосовать против "поправок". Этот вывод она сделала по внутренним опросам партии и открытому опросу в популярной городской группе ВКонтакте. По ее словам, экономические потрясения стали катализатором роста протестной активности.

Анна Черепанова

"Многие потеряли работу и средства к существованию. Предприниматели говорят о том, что меры поддержки во время эпидемии коронавируса недостаточны и неэффективны. А деньги до них не доходят. Так что люди, думаю, будут воспринимать голосование как способ выразить недоверие Владимиру Путину", - говорит Черепанова.

По ее словам, сейчас по всему Новгороду развешана наружная реклама, на которой изображены "счастливые люди в счастливой стране". "Вся эта агитация - мишура, которую люди замечают, но особенно на нее не реагируют. Потому что свою жизнь они видят своими собственными глазами", - резюмирует депутат.

Поправки не срочные, но власть торопится

Мундепа из Кургана и члена КПРФ Наталью Воробьеву не устраивает то, каким образом вносятся эти поправки. "Это же основной закон государства. К нему нужно относиться серьезнее. А тут у меня ощущение, что это изменения просто ради изменений", - говорит Воробьева.

Наталья Воробьева

По ее словам, спешка была бы уместна, если бы это были более социально ориентированные поправки или, например, национализация природных ресурсов или восстановление экономики.

Мундеп также возмущена, что многочисленные билборды в ее городе не рассказывают избирателям о главной поправке - обнулении сроков Путина. "Зато вместо этого всем показывают ролик про усыновление гомосексуальной парой. Я была в шоке от видео, потому что против такого усыновления. Но я совсем не поняла, при чем тут конституция. И многие не поняли".

"Поправки - полный бред"

У эколога, которая проводила митинги против ввоза московского мусора в Шиес, и мундепа Кузнечихинского сельского поселения Ярославской области Анны Головиной также есть претензии к тексту поправок.

Анна Головина

"Эти поправки просто нелепые. Ясно, что они написаны только для того, чтобы Путин остался у власти навсегда. Лично для себя я не увидела в них ничего полезного - ни для экологии, ни для местного самоуправления. Они настолько плохо сформулированы… Понять, что хотели сказать законотворцы, невозможно", - возмущается Анна.

По ее словам, она пока что не общалась с людьми в поселении по поводу поправок: "У нас тут больше хозяйственные вопросы". Но по соцсетям видит, что "люди считают поправки полным бредом".

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