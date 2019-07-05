Попова и Бубку обвинили во взятке при выборе столицы ОИ-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в четверг, 4 июля, заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова и украинского легкоатлета, победителя Олимпийских игр 1988 года, Сергея Бубку, получили от него взятки. Это заявление Кабрал сделал в федеральном суде Бразилии, передает канадский интернет-сайт GamesBids.com.
Экс-губернатор, проходящий по делу о коррупции и других финансовых злоупотреблениях, утверждает, что он подкупил не менее девяти человек, чтобы заручиться победой для Рио-де-Жанейро, и потратил на эти цели не менее 2 млн долларов (1,7 млрд евро).
Экс-президент Бразилии мог знать о взятке
По словам Кабрала, о переводе денег были осведомлены экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и бывший градоначальник Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.
Согласно показаниям Сержиу Кабрала, в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио "пять или шесть голосов" в обмен на 1,5 млн долларов (1,3 млн евро).
В итоге по итогам трех раундов победила заявка Рио-де-Жанейро (66 голосов), причем соперничавший с Рио Мадрид получил лишь 32 голоса. Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года и стали первой летней Олимпиадой в Южной Америке.
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Автор: Александр Дельфинов