 Помпео предупредил Словакию об угрозе российской агрессии в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 12.02.2019

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Европа

Помпео предупредил Словакию об угрозе российской агрессии в Европе

Президент РФ намеревается подорвать демократию по всему миру, а Китай хочет манипулировать политической системой Словакии, заявил госсекретарь США в Братиславе.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, 12.02.2019 г.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, 12.02.2019 г.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Словакию предостерег страны Восточной и Центральной Европы от усиливающегося влияния России. Словацкий народ должен ценить свободу, которая теперь оказалась под угрозой российской агрессии, заявил Помпео, выступая с речью у мемориала "Ворота свободы" во вторник, 12 февраля. Это место памяти расположено на границе с Австрией, где с 1945 по 1989 годы были убиты около 400 человек, пытавшихся бежать за железный занавес на Запад.

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Президент РФ Владимир Путин намеревается подорвать демократию во всем мире, считает Помпео. Кроме того он предостерег жителей Словакии от Китая, который "экономическим и другими методами пытается расширить свое влияние и манипулировать вашей политической системой", сказал глава Госдепартамента США.

Впервые за 14 лет Словакию посетилгоссекретарь США

Майк Помпео стал первым за последние 14 лет госсекретарем США, нанесшим визит в Словакию, отмечает агентство AFP. В Братиславе он встретился с президентом страны Андреем Киской, премьер-министром Петером Пеллегрини, министром иностранных дел Мирославом Лайчаком, а также участвовал в организованной исследовательским центром Globsec дискуссии с молодежью.

До приезда в Словакию Помпео посетил Венгрию, где предостерег страны НАТО от попыток Москвы расколоть Североатлантический альянс. Из Братиславы он направился в Варшаву, где примет участие в организованной Польшей и США конференции по Ближнему Востоку, на которую прибыли около 60 делегаций со всего мира. Следующие города в графике европейского турне Помпео - Брюссель и Рейкьявик.

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    Автор: Александра Елкина


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