Помпео предупредил Словакию об угрозе российской агрессии в Европе

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Словакию предостерег страны Восточной и Центральной Европы от усиливающегося влияния России. Словацкий народ должен ценить свободу, которая теперь оказалась под угрозой российской агрессии, заявил Помпео, выступая с речью у мемориала "Ворота свободы" во вторник, 12 февраля. Это место памяти расположено на границе с Австрией, где с 1945 по 1989 годы были убиты около 400 человек, пытавшихся бежать за железный занавес на Запад.

Президент РФ Владимир Путин намеревается подорвать демократию во всем мире, считает Помпео. Кроме того он предостерег жителей Словакии от Китая, который "экономическим и другими методами пытается расширить свое влияние и манипулировать вашей политической системой", сказал глава Госдепартамента США.

Впервые за 14 лет Словакию посетилгоссекретарь США

Майк Помпео стал первым за последние 14 лет госсекретарем США, нанесшим визит в Словакию, отмечает агентство AFP. В Братиславе он встретился с президентом страны Андреем Киской, премьер-министром Петером Пеллегрини, министром иностранных дел Мирославом Лайчаком, а также участвовал в организованной исследовательским центром Globsec дискуссии с молодежью.

До приезда в Словакию Помпео посетил Венгрию, где предостерег страны НАТО от попыток Москвы расколоть Североатлантический альянс. Из Братиславы он направился в Варшаву, где примет участие в организованной Польшей и США конференции по Ближнему Востоку, на которую прибыли около 60 делегаций со всего мира. Следующие города в графике европейского турне Помпео - Брюссель и Рейкьявик.

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