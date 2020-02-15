Помпео отверг критику Штайнмайера за нежелание США сотрудничать

На Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, госсекретарь США Майк Помпео категорически отверг критику в адрес администрации США и угрозу распада западного альянса, о которых на открытии форума говорил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Опасения со стороны европейских лидеров того, что влияние Запада будет снижаться, Помпео назвал "сильно преувеличенными" и призвал союзников США в Европе совместно бороться за политические свободы в мире.

Накануне Штайнмайер обвинил США - наряду с Россией и Китаем - в эгоизме, сказав, что нынешняя американская администрация "отвергает идею международного сообщества". Глава американского госдепартамента назвал не соответствующими действительности обвинения в отказе сотрудничать. "Я рад сообщить, что смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена", - добавил он, перефразируя знаменитую цитату Марка Твена.

США выделяют 1 млрд долларов на борьбу с энергетической зависимостью от России

Майк Помпео призвал западных партнеров действовать более решительно совместно "против агрессивных действий таких государств, как Китай, Россия и Иран". В частности госсекретарь США назвал китайские технологические компании "троянскими конями", Иран обвинил в "кампаниях террора" на Ближнем Востоке и указал на угрозу расширение влияния России на экономику и безопасность в Европе за счет российского газа и проекта "Северный поток-2". США в декабре 2019 года ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, а сейчас обсуждают новый пакет ограничительных мер.

Госсекретарь США объявил, что Вашингтон готов выделить 1 млрд долларов странам Центральной и Восточной Европы на энергетические проекты, чтобы способствовать независимости этих стран от российских энергоресурсов. Это должно "защищать свободу и демократию в мире", заключил глава американского внешнеполитического ведомства.

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Смотреть видео 13:05 Поделиться Что говорят о России и Украине на конференции в Мюнхене Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3XnMs Мюнхенская конференция по безопасности: что говорят о России и Украине? DW Новости