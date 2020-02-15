 Помпео отверг критику Штайнмайера за нежелание США сотрудничать | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2020

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Мир

Помпео отверг критику Штайнмайера за нежелание США сотрудничать

Госсекретарь США призвал европейских партнеров объединиться против Китая, России и Ирана. Вашингтон обещает 1 млрд долларов на энергетические проекты в Европе, чтобы противодействовать российскому влиянию.

Госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности

Госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности

На Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, госсекретарь США Майк Помпео категорически отверг критику в адрес администрации США и угрозу распада западного альянса, о которых на открытии форума говорил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Опасения со стороны европейских лидеров того, что влияние Запада будет снижаться, Помпео назвал "сильно преувеличенными" и призвал союзников США в Европе совместно бороться за политические свободы в мире.

Контекст

Накануне Штайнмайер обвинил США - наряду с Россией и Китаем - в эгоизме, сказав, что нынешняя американская администрация "отвергает идею международного сообщества". Глава американского госдепартамента назвал не соответствующими действительности обвинения в отказе сотрудничать. "Я рад сообщить, что смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена", - добавил он, перефразируя знаменитую цитату Марка Твена.

США выделяют 1 млрд долларов на борьбу с энергетической зависимостью от России

Майк Помпео призвал западных партнеров действовать более решительно совместно "против агрессивных действий таких государств, как Китай, Россия и Иран". В частности госсекретарь США назвал китайские технологические компании "троянскими конями", Иран обвинил в "кампаниях террора" на Ближнем Востоке и указал на угрозу расширение влияния России на экономику и безопасность в Европе за счет российского газа и проекта "Северный поток-2". США в декабре 2019 года ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, а сейчас обсуждают новый пакет ограничительных мер. 

Госсекретарь США объявил, что Вашингтон готов выделить 1 млрд долларов странам  Центральной и Восточной Европы на энергетические проекты, чтобы способствовать независимости этих стран от российских энергоресурсов. Это должно "защищать свободу и демократию в мире", заключил глава американского внешнеполитического ведомства.

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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

Газовый бизнес в Европе переживает бурные изменения. В разных частях континента "Газпром" и его конкуренты сооружают трубопроводы, серьезно меняющие расстановку сил в отрасли.  

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