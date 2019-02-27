 Помпео объяснил, почему США не готовы снять все санкции с КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2019

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Мир

Помпео объяснил, почему США не готовы снять все санкции с КНДР

На встрече лидеров США и КНДР Пхеньян просил Вашингтон о полном снятии санкций. Однако Северная Корея не объяснила, что она готова предложить взамен по ядерному объекту в Йонбене, заявил госсекретарь США.

Майкл Помпео на фоне флага США (фото из архива)

В ходе переговоров в Ханое президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына северокорейская сторона просила Вашингтон о "полном снятии санкций" с Пхеньяна. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу, 1 марта.

При этом Северная Корея не смогла полностью прояснить, что именно она готова предложить в отношении своего ядерного объекта в Йонбене, отметил он. Ранее Трамп сообщил, что Ким Чен Ын предложил демонтаж ядерного объекта в Йонбене в обмен на снятие всех санкций. Американская же сторона потребовала демонтажа всех ядерных объектов. Соединенные Штаты ожидают возможность "вернуться за стол и продолжить беседу", добавил глава Госдепартамента США.

Контекст

Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера. (12.06.2018)

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

Переговоры Трампа и Кима были прерваны

28 февраля второй в истории саммит США-КНДР, проходивший во вьетнамском Ханое, завершился на несколько часов раньше запланированного времени.  Стороны не обнародовали двусторонних заявлений. Совместный обед двух лидеров был отменен. Несмотря на отсутствие договоренностей, президент США на пресс-конференции по итогам встречи назвал прошедшие переговоры "продуктивными".

По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

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    Автор: Григорий Аросев


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