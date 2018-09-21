 Помпео объявил о наращивании давления на Венесуэлу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.09.2018

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Мир

Помпео объявил о наращивании давления на Венесуэлу

Майкл Помпео анонсировал "ряд действий" Соединенных Штатов против руководства Венесуэлы. Идет ли речь о новых санкциях, госсекретарь не уточнил.

Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

США планируют усилить давление на Венесуэлу, заявил в субботу, 22 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео телеканалу Fox News. "В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат увеличивать уровень давления на людей в венесуэльском руководстве, действующих вопреки интересам народа Венесуэлы", - сказал Помпео.

Контекст

По оценке МВФ, инфляция в Венесуэле в 2018 году может достичь показателя в миллион процентов. О причинах кризиса в экономике страны DW говорила с венесуэльским экономистом Пабло Рафаэлем Гонсалесом. (20.08.2018)

Страна с огромными запасами нефти разваливается на части. Как долго еще Россия и Куба будут поддерживать оружием и идеологически президента Венесуэлы, задает вопрос обозреватель FAZ. (06.08.2018)

Он при этом не уточнил, идет ли речь о новых санкциях США в отношении венесуэльских властей и, в частности, президента Николаса Мадуро. "Мы намерены гарантировать, что народ Венесуэлы может высказывать свое мнение", - добавил госсекретарь.

Ране газета The New York Times сообщила о том, что представители правительства США вели переговоры с венесуэльскими военными о возможном свержении Мадуро. Каракас тогда раскритиковал действия Вашингтона.

В Венесуэле продолжается глубокий экономический кризис, страну, по данным ООН, покинули уже 2,3 млн человек.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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Ссылки в интернете

Сайт Fox News

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