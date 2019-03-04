 Помпео и Мас не урегулировали разногласий по Huawei и Ирану | Новости из Германии о Германии | DW | 31.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Помпео и Мас не урегулировали разногласий по Huawei и Ирану

В ответ на призыв Помпео отказаться от услуг Huawei, Мас ответил, что ФРГ руководствуется строгими стандартами в сфере безопасности. Стороны не достигли единодушия и по политике в отношении Ирана.

Майк Помпео и Хайко Мас в Берлине

Майк Помпео (слева) и Хайко Мас в Берлине

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в Берлине не смогли урегулировать разногласий в отношении к китайскому телекоммуникационному концерну Huawei, который США подозревают в шпионаже. После встречи с Масом в Берлине в пятницу, 31 мая, Помпео заявил, что с точки зрения США абсолютно невозможно устранить сомнений в сфере безопасности, связанных с привлечением Huawei к сооружению инфраструктуры для суперскоростной передачи мобильных данных 5G.

Необходимо удостовериться в том, что сети передачи данных, в которые попадает информация из США, заслуживают доверия и не попадут в руки коммунистической партии КНР, сказал Помпео, подчеркнув, что Китай угрожает национальной безопасности США, Европы и всех западных демократий.

Со своей стороны, Хайко Мас подчеркнул, что правительство ФРГ руководствуется высокими стандартами в сфере безопасности при запуске сетей 5G. Он отметил, что у Берлина тоже есть сомнения относительно сотрудничества с Huawei в данной сфере, и если какое-то предприятие не сможет предоставить гарантий в сфере безопасности, то у него мало шансов выиграть тендер.

Политика в отношении Ирана

Майк Помпео выступил в защиту жесткой линии, проводимой США в отношении Ирана, и призвал другие страны присоединиться к американским санкциям против Тегерана. Он обвинил Иран, в числе прочего, в нарушении финансовых обязательств по международному договору о пресечении терроризма.

Контекст

Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая. (24.05.2019)

Иран приостановил выполнение ядерного соглашения и угрожает перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. США направили в регион авианосную группу. Самое важное о конфликте - у DW. (08.05.2019)

Со своей стороны Хайко Мас заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине, что, несмотря на все разногласия, правительство ФРГ и США преследуют общие цели в политике в отношении Ирана. "В настоящее время мы идем разными путями, но, в конце концов, у нас общие цели", - сказал он, пояснив, что обе страны считают, что Иран не должен заполучить ядерное оружие. Тегерану следует ответить на обвинения по поводу его ракетной программы и изменить свою роль в Сирии и Йемене. "Я надеюсь, что нам удастся сообща реализовать эти цели", - резюмировал Мас.

Госсекретарь США прибыл в ФРГ с визитом с трехнедельным опозданием. Свою первоначально запланированную поездку он отметил в последнюю минуту, решив в срочном порядке посетить Ирак из-за конфликта вокруг Ирана. Это вызвало недовольство в правящей в Берлине коалиции.

Еще до прибытия в германскую столицу, Помпео вновь призвал ФРГ увеличить расходы на военные нужды. "Вы являетесь важной крупной экономикой в ЕС, и вы должны выделить на защиту Европы адекватные ресурсы", - сказал он.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 12:45

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости (13.05.2019)

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости (13.05.2019)  

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Сможет ли Европа спасти ядерную сделку с Ираном?  

Также по теме

Kanada, Vancouver: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou

Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады 04.03.2019

Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде по запросу американских властей, угрожает экстрадиция в США. Она подала в суд на правительство Канады, обвинив его в нарушении ее конституционных прав.

Russland, Moskau: Meng Wanzhou

В Канаде задержана финансовый директор Huawei 05.12.2018

Мэн Ваньчжоу подозревается в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США.

Реклама

Самые читаемые

Михаил Саакашвили: Зеленский не тот, кто захочет быть чьей-то тенью  

Ким Чен Ын казнил пять дипломатов после провала саммита с Трампом  

"Панамские досье" и не только: как раскрывают коррупционные схемы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно