Помпео и Лавров в Сочи говорили о разногласиях и общих целях

Позиции Москвы и Вашингтона по ряду ключевых вопросов не совпадают, но обе стороны должны сделать все для того, чтобы найти стороны и вопросы, по которым взаимоотношения могут быть улучшены, заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая.

По его словам, он прибыл в Россию, потому что президент США Дональд Трамп "привержен восстановлению двусторонних отношений", несмотря на разногласия с Россией по Сирии, Ирану, кризису в Венесуэле и ряду других вопросов. Помпео добавил, что улучшение отношений, пострадавших из-за российской аннексии Крыма в 2014 году, российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и санкций США против РФ, пойдет на пользу не только обоим государствам, но и всему миру.

Помпео предостерег Москву от вмешательства в выборы в США

"Есть сферы, в которых наши общие идеалы и цели совпадают. Мы должны делать все для того, чтобы, опираясь именно на эти вопросы, улучшить и построить наши отношения для безопасности наших стран", - сказал госсекретарь США.

На встрече с Лавровым Помпео предостерег Россию от вмешательства в выборы президента США в 2020 году. По его словам, в результате подобных действий двусторонние отношения станут хуже, чем они были когда-либо ранее.

Касаясь взаимоотношений США и Ирана, Майк Помпео заявил, что Вашингтон не хочет военного противостояния с Тегераном. Но Вашингтон хотел бы, чтобы Иран вел себя как "нормальная страна", заявил Помпео во время пресс-конференции по итогам встречи.

Лавров призвал США к выстраиванию "матрицы взаимного доверия"

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что "пора начать выстраивать новую, более ответственную и конструктивную матрицу взаимного восприятия проблем". "У нас много проблем, требующих как принятия незамедлительных мер, так и выработки долгосрочных системных решений", - сказал Лавров.

По его словам, это касается и ситуации в сфере стратегической стабильности, и налаживания более эффективной работы, направленной на борьбу с терроризмом, и урегулирования острых кризисных ситуаций в различных регионах мира.

По мнению российского министра, предпосылкой успеха совместных усилий является "восстановление доверительного диалога на различных уровнях - от самого высокого до рабочего".

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