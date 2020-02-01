Помпео в Минске: США предлагают Беларуси нефть, но санкции пока не снимут

Госсекретарь США Помпео заявил о поддержке белорусского суверенитета, анонсировал возвращение посла в страну, а также заявил о готовности США на 100 процентов обеспечивать Беларусь нефтью.
Впервые за четверть века Беларусь в субботу, 1 февраля, посетил Государственный секретарь США Майкл Помпео. "Хорошо, что вы рискнули приехать и посмотреть, что здесь за диктатура", - приветствовал главу Госдепа президент Беларуси Александр Лукашенко.
Американские чиновники такого уровня не частые гости в республике - еще до прихода к власти Лукашенко Беларусь в 1994 году посетил президент Билл Клинтон. В Минске Помпео встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем, а также с белорусскими правозащитниками.
США не просят Беларусь выбирать между Вашингтоном и Москвой
Несмотря на то, что визит госсекретаря Майкла Помпео в Минск продлился всего несколько часов, стороны успели обменяться серьезными политическими заявлениями. На встрече с президентом Лукашенко Помпео сказал, что Вашингтон готов поддерживать независимость Беларуси. "Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году", - цитирует слова Помпео агентство "БелТА". В то же время госсекретарь отметил, что у Беларуси "длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними".
Помпео также анонсировал возвращение американского посла в Беларусь - с 2008 года посольство США в Минске возглавляет лишь временный поверенный в делах.
В последние месяцы Беларусь посетил ряд официальных представителей США. В августе 2019 года в Минске был Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности, а в сентябре 2019 года в приезжал заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Однако, несмотря на некоторое потепление, отношения между странами все еще остаются напряженными.
Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что визит Госсекретаря Помпео свидетельствует о некоторой нормализации в отношениях между Беларусью и США. "Если раньше Беларусь была страной, с которой США почти не поддерживали политических контактов, то сейчас она рассматривается как страна, с которой нужно взаимодействовать и позицию которой нужно выслушать".
О снятии санкций США с Беларуси говорить пока рано
Главное расхождение между Беларусью и США заключается во взглядах на демократию и права человека. В 2006 году после очередных президентских выборов в Беларуси, которые на Западе признали недемократичными, США ввели санкции в отношении нескольких белорусских предприятий, Александра Лукашенко и ряда чиновников. В 2015 году действие санкций было приостановлено - повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.
На итоговой пресс-конференции Помпео заявил, что в США видят, что ситуация с правами человека в Беларуси улучшается. "Прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества - единственный вариант для полного снятия санкций", - считает Помпео.
Накануне визита госсекретаря в Минск лидеры нескольких оппозиционных партий Беларуси передали в посольство США обращение к Помпео, в котором описали “актуальные вопросы внутренней и внешней политики Беларуси, а также проблемы, которые было бы важно затронуть на встрече с представителями белорусского режима”. Первоначально планировалась встреча Госсекретаря с представителями оппозиции, однако в итоге Помпео увиделся только с белорусскими правозащитниками. Глава “Белорусского Хельсинского комитета” Олег Гулак, присутствующий на встрече, рассказал DW, что "при всей realpolitik у США достаточно комплексный подход, и вопрос прав человека в Беларуси занимает важное место".
США готовы на 100 процентов обеспечить Беларусь нефтью
Наверное, самым громким заявлением госсекретаря Помпео в Минске стала готовность США обеспечивать Беларусь на 100 процентов нефтью по конкурентной цене. "Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно - обратиться к нам", - заявил Помпео.
Нужно отметить, что визит главы Госдепа США совпал с обострением отношений между Беларусью и Россией в вопросах поставки углеводородов. Российская нефть не поступает в Беларусь с начала года, так как стороны не достигли соглашения относительно цены на сырье. Так и не договорившись с Москвой, Беларусь нашла альтернативного поставщика в лице Норвегии.
Эксперт в нефтегазовой отрасли Татьяна Маненок считает, что возможности для поставки американской нефти есть, однако вопрос снова упирается в цену. "Возможно, в какие-то периоды цена на американскую нефть на рынке может быть приемлемой, но логистика поставок пока не отработана, поэтому для Беларуси это может быть затратно". В любом случае, по мнению эксперта, заявление Помпео может подстегнуть российские компании сесть за стол переговоров и договориться о цене.
Беларуси важна поддержка США в контексте отношений с Россией
Политолог Андрей Казакевич также считает, что американцы могут сыграть свою роль в поиске альтернатив российскому влиянию в Беларуси в разных сферах. "Сейчас наиболее острая тема - это энергоносители, но стратегически это могут быть еще и вопросы технологий и экономического сотрудничества", - говорит политолог. Поэтому, по мнению Казакевича, США как мировая держава может быть важной для Беларуси в контексте балансирования и уменьшения российского влияния.
Также политолог считает очень важными повторяющиеся заявления со стороны США о поддержке белорусского суверенитета и независимости в контексте отношений между Беларусью и Россией. "Это показывает, что в случае агрессивных действий России мы можем ожидать как минимум реакцию непризнания со стороны США. А учитывая, какое место занимает США на мировой арене и какое политическое влияние имеет в регионе - это не просто пустая декларация", - говорит Казакевич.
Смотрите также: