Помощник Путина Владислав Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков, курировавший в числе прочего украинское направление, покинул госслужбу. Об этом в субботу, 25 января, сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. "В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков.

Информацию об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков подтвердил в интервью "Интерфаксу". Он уточнил, что Сурков решил уйти из-за "смены курса на украинском направлении". По данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вместо Суркова украинским направлением в администрации президента РФ займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Эху Москвы", что указа об отставке Суркова пока не было, политика России на украинском направлении не менялась, поэтому "любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения" Чеснакова.

Главный идеолог Кремля

Владислав Сурков пришел на госслужбу в 1999 году, став заместителем главы администрации президента РФ. В 2008-2011 годах он был первым замом руководителя администрации президента, а в 2011-2013-х работал в правительстве на должности вице-премьера.

В 2013 году Сурков стал куратором управления администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а позднее - и с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Суркова называли одним из главных идеологов Кремля. С ним связывают провокации против оппозиции, создание прокремлевских молодежных организаций и партий, а также ограничение свободы слова в России. Сурков также является автором концепции "суверенной демократии" - политического курса, при котором Россия сама решает, что считать демократичным.

До прихода на госслужбу Владислав Сурков работал на руководящих должностях в банке "Менатеп" Михаила Ходорковского, "Альфа-банке" и на ОРТ.

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