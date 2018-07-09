Помощника тренерского штаба сборной Хорватии выгнали с ЧМ-2018

Причиной отчисления Огнена Вукоевича стало видео c выкриком "Слава Украине!", записанное после победы над сборной РФ. Хорватский футбольный союз извинился за поступок Вукоевича.
Помощник тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич отчислен из делегации на ЧМ-2018. Об этом говорится в заявлении Хорватского футбольного союза, опубликованном в понедельник, 9 июля. Вукоевич также лишен аккредитации на чемпионате мира.
Причиной решения стало видео, которое накануне записал защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России в ходе четвертьфинального матча ЧМ-2018. На видеозаписи Вида выкрикивает "Слава Украине!" Находящийся рядом с ним Вукоевич говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину".
"Шутка для друзей"
Свой поступок Вида объяснил "шуткой для друзей из киевского "Динамо", за которое он ранее выступал вместе с Вукоевичем. После публикации видео дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии, которого оставили в составе команды.
Хорватский футбольный союз принес извинения за действия участника хорватской делегации. "Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за свои заявления, в которые они ни в коей мере не намеревались вкладывать политический подтекст, но которые, к сожалению, допускали подобные интерпретации", - говорится в документе.
Сборная России 7 июля по итогам серии пенальти проиграла со счетом 4:3 команде Хорватии, которая 11 июля встретится в полуфинале с английскими футболистами на московском стадионе "Лужники".
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