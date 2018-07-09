 Помощника тренерского штаба сборной Хорватии выгнали с ЧМ-2018 | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Помощника тренерского штаба сборной Хорватии выгнали с ЧМ-2018

Причиной отчисления Огнена Вукоевича стало видео c выкриком "Слава Украине!", записанное после победы над сборной РФ. Хорватский футбольный союз извинился за поступок Вукоевича.

Огнен Вукоевич (в центре) на тренировке сборной Хорватии в ходе ЧМ-2018

Огнен Вукоевич (в центре) на тренировке сборной Хорватии в ходе ЧМ-2018

Помощник тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич отчислен из делегации на ЧМ-2018. Об этом говорится в заявлении Хорватского футбольного союза, опубликованном в понедельник, 9 июля. Вукоевич также лишен аккредитации на чемпионате мира.

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Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео после побед над сборной России. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение сборной Хорватии. (08.07.2018)

Причиной решения стало видео, которое накануне записал защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России в ходе четвертьфинального матча ЧМ-2018. На видеозаписи Вида выкрикивает "Слава Украине!" Находящийся рядом с ним Вукоевич говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

"Шутка для друзей"

Свой поступок Вида объяснил "шуткой для друзей из киевского "Динамо", за которое он ранее выступал вместе с Вукоевичем. После публикации видео дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии, которого оставили в составе команды.

Хорватский футбольный союз принес извинения за действия участника хорватской делегации. "Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за свои заявления, в которые они ни в коей мере не намеревались вкладывать политический подтекст, но которые, к сожалению, допускали подобные интерпретации", - говорится в документе.

Сборная России 7 июля по итогам серии пенальти проиграла со счетом 4:3 команде Хорватии, которая 11 июля встретится в полуфинале с английскими футболистами на московском стадионе "Лужники".

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    Автор: Ефим Шуман


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