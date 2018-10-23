Поможет ли сотрудничество с регионами России экономике Беларуси?

Беларусь экспортирует продукцию своих предприятий в 172 государства. Но, по данным статистики, основной ее объем - порядка 78% - в 2017 году пришелся лишь на семь стран. Ключевой из них остается Россия, куда ушло 46% белорусского экспорта. В регионах привязка к стране-соседке еще большая. У Могилева на долю России в последнее десятилетие стабильно приходится 75% внешней торговли, до 80% экспорта и до 65% импорта.

В 2017 году объем внешней торговли областного центра с Россией составил более 1 миллиарда долларов США. В структуре экспорта, как сказано в одном из отчетов Могилевского облисполкома, преобладают шины, ДСП, лифты, химволокна, электродвигатели, молочная и мясная продукция, трубы из черных металлов. Что думают эксперты о перспективах сотрудничества белорусских и российских регионов - у DW.

В полной зависимости от России

Экономическая интеграция успешна там, где страны находятся примерно на одном уровне развития, говорит экономист Петр Мигурский, написавший несколько книг, посвященных потенциалу Могилевской области. Беларусь, по его словам, технологически является государством с "догоняющим типом развития экономики". Это и есть объяснение, почему акцент во внешней торговле делается на Россию, а диверсифицировать рынки сбыта не удается: качество белорусской продукции не соответствует запросам ЕС или США, поэтому страна идет на рынок России и третьих стран.

Недавний форум регионов Беларуси и России стал событием для Могилева

В краткосрочной перспективе Россия, по сути, спасает Беларусь, отмечает Мигурский, но в долгосрочной такая привязка скорее во вред. Кроме того, Россия, в отличие от Беларуси, где значительное большинство предприятий остается в госсобственности, является страной с рыночной экономикой, а значит, промышленность белорусских регионов обречена на отставание.

Комментируя недавний форум регионов Беларуси и России, прошедший в Могилеве, Петр Мигурский отмечает, что Россия, по его выражению, "разношерстна по своей структуре". Например, в Могилевской области нет своего министра экономики, а в субъектах Российской Федерации они есть. И с каждым можно и нужно договариваться по отдельности. Поэтому смысл в этом есть, но не нужно ожидать от таких мероприятий многого.

Трудности сотрудничества РФ и Беларуси

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики московской Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Андрей Суздальцев считает, что Беларусь под международным сотрудничеством понимает лишь доступ к российскому рынку. Две страны, продолжает он, находятся в процессе политической и экономической интеграции, который сегодня де-факто заблокирован, так как Союзное государство Беларуси и России существует лишь на бумаге.

Андрей Суздальцев

На форуме регионов обеих стран, напоминает Суздальцев, Александр Лукашенко заговорил о производственной кооперации, а это к интеграции не имеет отношения. На мировом рынке, добавляет он, до сих пор нет ни одной белорусско-российской корпорации.

А если, продолжает Суздальцев, копнуть глубже данные статистики белорусской внешней торговли, то выяснится, что доля России в ней будет гораздо выше: от 40 до 60 процентов поставок на Запад составляют нефтепродукты, произведенные из российской нефти, полученной по внутрироссийским ценам. "Белорусское руководство устраивает лишь доступ к рынку и дотации со стороны России", - полагает Андрей Суздальцев.

Одно из зданий могилевского завода "Строммашина" продано управлению юстиции за долги

Реальное сотрудничество соседних регионов двух стран, например, Могилевской и Смоленской областей, не выглядит перспективным, отмечает лидер смоленского отделения российской партии "Яблоко" Сергей Ревенко. Молодежь из Смоленска стремится уехать в Москву, а те, кто остался ездят туда на заработки. Средняя зарплата в Смоленске, по словам Ревенко, держится на уровне 20-30 тысяч российских рублей (около 266-400 евро в эквиваленте), и она сопоставима с белорусской.

Смоляне, отмечает он, стремятся попасть работать на оборонные предприятия, которые остались с советских времен. Там, когда есть контракты и госзаказ, стабильно платят зарплату. Остальные же заводы давно закрылись. Смоленщина, отмечает Ревенко, переживает те же проблемы, что и Могилевщина.

Риски торговли с Россией

Торговля с Россией - это еще и риски, указывает активист белорусской общественной организации "Говори правду" Сергей Лапутин, который последние 15 лет работает на одном из машиностроительных заводов Могилева. Белорусы, поясняет он, привыкли все рассчитывать в долларах США или в евро, а для россиян основным платежным средством является российский рубль.

Контракты с предприятиями РФ заключаются в российских рублях, поэтому если эта валюта начинает проседать по отношению к доллару и евро, то белорусские заводы и фабрики порой терпят убытки. Более того, продолжает Лапутин, если предприятие закупает российские комплектующие, это дополнительный риск: сегодня можно купить деталь в долларовом эквиваленте дороже, чем продашь готовое изделие завтра.

В последние годы в центре Могилева активно открываются магазины, торгующие на вес поношенной одеждой

Лапутин сам пережил такую ситуацию, и никакого рецепта спасения, предупреждает он, не существует - приходится терпеть убытки, поднимать цены и отгружать меньше продукции. А еще есть проблема неплатежей: пока у российского партнера есть госзаказ, он платит исправно, но когда контракт заканчивается, то деньги больше могут не поступить. "И ничего сделать с этим нельзя", - сетует Сергей Лапутин.

Экономика Могилевской области переживает не лучшие времена, констатирует юрист независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Александр Хамратов. На крупнейшем предприятии города "Могилевхимволокно", где когда-то работали 26 тысяч человек, запланировано очередной сокращение - около 700 человек, это примерно 10% от нынешнего количества занятых.

Два месяца назад случился скандал и на заводе "Строммашина", где рабочим предложили перейти на одночасовой рабочий день "в связи с низкой эффективностью производства". Кстати, здание администрации этого завода уже продано за долги управлению юстиции.

Трудности на предприятиях сказываются на городе. За последние три-четыре года, отмечает Хамратов, в центре Могилева закрылись практически все магазины не самой дорогой брендовой одежды и обуви. А вместо них, как грибы, стали выростать секонд-хэнды - магазины, торгующие на вес поношенной одеждой. Не всем могилевчанам хватает средств на обновки - таким был фон форума регионов, но об этом госСМИ предпочитали не упоминать.

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