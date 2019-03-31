Помог ли успеху Зеленского на выборах в Украине сериал "Слуга народа"  

За кого проголосовали почти 30 процентов украинцев, принявших участие в первом туре президентских выборов 31 марта? За известного шоумена и новичка в политике Владимира Зеленского или за Василия Голобородько, главного героя комедийного сериала "Слуга народа", в котором актер Зеленский сыграл главную роль - учителя истории, ставшего президентом? Точный ответ на этот вопрос еще предстоит дать социологам. Факт заключается в том, что Зеленский активно использовал имидж своего героя в ходе кампании, как бы говоря избирателям: "Голобородько - это я".

Сериал становится реальностью

Так, кадр из фильма, где Зеленский в роли Голобородько с портфелем под мышкой, иллюстрирует программу кандидата на его сайте. Это же фото используется и на сайте его команды в Facebook. Словосочетание "Слуга народа" фигурирует на агитационных материалах шоумена, хотя непонятно, что это - название сериала или созданной в 2017 году одноименной партии, которая выдвинула Зеленского в президенты. Наконец, сам сериал, первый сезон которого вышел осенью 2015 года, был повторно показан перед выборами. Более того - самый свежий третий сезон увидел свет за считанные дни до первого тура.

Скрин-шон сайта кандидата в президенты Владимира Зеленского

Насколько все это помогло Зеленскому добиться успеха? С этим вопросом DW обратилась к украинским экспертам. Один из них - Владимир Паниотто, директор Киевского международного института социологии (КМИС). Институт был в числе участников национального экзитпола, довольно точно предсказавшего результат первого тура выборов.

"Этот вопрос меня заинтересовал, когда я смотрел датский сериал "Правительство" (Borgen), - говорит Паниотто. - Потом я узнал, что после того сериала женщина впервые стала премьером (в Дании. - Ред.), то есть фактически реализовалось то, что было в этом сериале, люди были подготовлены". Телесериал "Правительство" вышел в Дании 2010 году, первая женщина, Хелле Торнинг-Шмитт, стала премьер-министром страны в 2011-м. По словам социолога, в Украине свою роль мог сыграть как образ Голобородько, так и самого Зеленского. "Может быть, фактор того, что это как мечта о Золушке - простой человек, честный, хоть и не квалифицированный, будет президентом", - поясняет Паниотто.

Зеленскому помог не только "Слуга народа"

Возглавляемый им КМИС в одном из опросов до выборов выяснил причины, по которым украинцы собирались голосовать за Зеленского в первом туре. Наиболее популярным ответом, его дали 54 процента респондентов, был следующий - "потому что он - человек извне системы, новое лицо в политике". Вариант "мне нравится, как он сыграл президента в сериале "Слуга народа", по словам Паниотто, набрал меньше всего голосов - шесть процентов. По оценке социолога, сериал помог шоумену, но не был решающим для его успеха.

Владимир Паниотто: Зеленскому помог "Квартал-95"

Гораздо важнее, считает Паниотто, вся продукция "Студии Квартал-95" Зеленского, которая за 15 лет стала ведущим сатирическим шоу в Украине. "Команда "Квартала" все время высмеивает политиков, и создается впечатление, что они очень хорошо в этой политике разбираются, - продолжает Владимир Паниотто. - Это тоже могло стать одним из факторов". Иными словами, в глазах телезрителей Зеленский не выглядит некомпетентным.

С тем, что сериал "конечно, повлиял" на результат Зеленского, но не стал решающим, согласен и Андрей Быченко, директор социологической службы киевского аналитического Центра имени Разумкова, который тоже участвовал в национальном экзитполе. "Во-первых, между сериалом и политической сатирой в других проектах "Квартала" есть синергетический эффект, они усиливают друг друга, - констатирует Быченко. - Во-вторых, на каком-то этапе в силу разных причин Зеленский стал воплощением народной оппозиции к власти, протеста против истеблишмента". По его мнению, именно "Квартал-95" был чуть ли не единственным в Украине источником критики властей "с позиций народа", и это в итоге помогло Зеленскому.

Зеленский ездит не на велосипеде, а на Range Rover

Диана Дуцик: Есть поколение, выросшее на сатире "Квартала-95"

Медиа-эксперт Диана Дуцик, исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации, солидарна с социологами в том, что успех Зеленского связан не только с сериалом "Слуга народа".

"За много лет "Квартал-95" сформировал целое поколение украинцев, которые знали о политике только из юмористических шоу студии, - полагает Дуцик. - Это аполитичные люди, которые смотрят, как правило, развлекательные передачи, а потом к этому добавился сериал "Слуга народа". Социологи не смогли подтвердить этот тезис своими исследованиями, но Паниотто не исключил, что это может быть так.

Дуцик отмечает, что одним из элементов кампании Зеленского стала "примитивизация политики". "Когда мы говорим, что президент в "Слуге народа" ездит на велосипеде, - это примитивное представление, - считает эксперт. - Это означает, что у людей нет критического мышления, потому что реальный Зеленский никогда не ездил на велосипеде, он ездит на дорогой машине с охраной (в декларации кандидата указан Range Rover. - Ред.). - И очевидно, что когда он станет президентом, то не пересядет на велосипед".

Показ сериала "Слуга народа" перед выборами, по выражению Дуцик, стал "частью предвыборной агитации, но не был таковым признан, поскольку это "серая зона" украинского законодательства". По ее словам, после выборов это законодательство нужно будет менять с учетом кампании Зеленского.

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