 Польша продолжит требовать репараций от Германии | Новости из Германии о Европе | DW | 21.08.2019

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Европа

Польша продолжит требовать репараций от Германии

Польша до сих пор не получила соразмерной компенсации за ущерб в годы нацистской оккупации, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, какую именно сумму Варшава хочет получить от ФРГ.

Адольф Гитлер в оккупированной Варшаве, октябрь 1939

Адольф Гитлер в оккупированной Варшаве, октябрь 1939

Варшава не считает закрытым вопрос о получении от Германии финансовой компенсации за нападение на Польшу в 1939 году и последующую оккупацию страны. "Польша по сей день не получила от Германии соразмерной компенсации за злодеяния Второй мировой войны", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газетам медиагруппы Funke, выдержки из которого в среду, 21 августа, публикует агентство KNA.

Контекст

Берлин должен Варшаве более 500 млрд долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, считает глава парламентского комитета Польши по репарациям Аркадиуш Мулярчик. (23.03.2018)

После заключения Договора "2+4" Польша потеряла возможность требовать репараций от Германии за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Кроме того, истек срок давности для предъявления подобных требований. (01.09.2017)

По словам Моравецкого, Польша потеряла в годы войны 6 млн. человек - гораздо больше, чем государства, которые получили от Германии крупные репарации. "Это несправедливо. Так дело оставлять нельзя", - подчеркнул польский премьер.

Варшава пока не готова назвать сумму репараций

Матеуш Моравецкий не стал называть сумму, которую Польша намерена потребовать от Германии. "Этот вопрос в настоящее время изучает парламентская комиссия, которая будет работать еще несколько месяцев. Нужно многое проанализировать. Немцы уничтожили более 1000 польских деревень. Мы со всей серьезностью вычислим сумму, которую потребуем", - пообещал он

Моравецкий отверг довод, что Варшава в 1953 году подписала договор об отказе от репараций. "Это был договор между Польшей и ГДР, который мы не признаем. Оба государства в то время были частью советского блока", - пояснил он.

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