Польша потратит на модернизацию армии почти 42,4 млрд евро

Для ВВС Польши будут закуплены 32 американских истребителя F-35, "невидимые" для российских систем ПВО, заявил глава польского Минобороны.
Польша намерена до 2026 года потратить на техническую модернизацию армии почти 42,4 млрд евро. Об этом сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак в среду, 4 сентября, выступая на Международной отраслевой выставке оборонной промышленности в польском городе Кельце. Министр назвал эту сумму, которую предусматривает утвержденный им план, рекордной, пояснив, что средства пойдут на приобретение военной техники.
В частности, для военно-воздушных сил Польши будут закуплены 32 американских истребителя F-35, сообщил Блащак. Он отметил, что эти самолеты "невидимы" для российских систем ПВО, передает радиостанция Polskie Radio.
Оборонное ведомство Польши уже подписало пять контрактов, на основании которых польская армия получит, в частности, командные машины на базе транспортеров Rosomak, новые приборы ночного видения и термальные прицелы. Варшава обратилась также с запросами к Вашингтону о возможности покупки противотанковых ракетных комплексов Javelin и пяти военно-транспортных самолетов Hercules. Конгресс США уже дал согласие на сделку, отметил Блащак.
Всего шесть стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП
2 сентября вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве выразил похвалу в связи с тем, что Польша входит в число шести стран НАТО, которые выделяют на военные цели минимум два процента ВВП. Всего Североатлантический альянс объединяет 29 стран.
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