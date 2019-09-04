Польша потратит на модернизацию армии почти 42,4 млрд евро

Польша намерена до 2026 года потратить на техническую модернизацию армии почти 42,4 млрд евро. Об этом сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак в среду, 4 сентября, выступая на Международной отраслевой выставке оборонной промышленности в польском городе Кельце. Министр назвал эту сумму, которую предусматривает утвержденный им план, рекордной, пояснив, что средства пойдут на приобретение военной техники.

В частности, для военно-воздушных сил Польши будут закуплены 32 американских истребителя F-35, сообщил Блащак. Он отметил, что эти самолеты "невидимы" для российских систем ПВО, передает радиостанция Polskie Radio.

Оборонное ведомство Польши уже подписало пять контрактов, на основании которых польская армия получит, в частности, командные машины на базе транспортеров Rosomak, новые приборы ночного видения и термальные прицелы. Варшава обратилась также с запросами к Вашингтону о возможности покупки противотанковых ракетных комплексов Javelin и пяти военно-транспортных самолетов Hercules. Конгресс США уже дал согласие на сделку, отметил Блащак.

Всего шесть стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП

2 сентября вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве выразил похвалу в связи с тем, что Польша входит в число шести стран НАТО, которые выделяют на военные цели минимум два процента ВВП. Всего Североатлантический альянс объединяет 29 стран.

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