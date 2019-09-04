 Польша потратит на модернизацию армии почти 42,4 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 04.09.2019

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Европа

Польша потратит на модернизацию армии почти 42,4 млрд евро

Для ВВС Польши будут закуплены 32 американских истребителя F-35, "невидимые" для российских систем ПВО, заявил глава польского Минобороны.

Солдаты польской армии

Солдаты польской армии (фото из архива)

Польша намерена до 2026 года потратить на техническую модернизацию армии почти 42,4 млрд евро. Об этом сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак в среду, 4 сентября, выступая на Международной отраслевой выставке оборонной промышленности в польском городе Кельце. Министр назвал эту сумму, которую предусматривает утвержденный им план, рекордной, пояснив, что средства пойдут на приобретение военной техники.

В частности, для военно-воздушных сил Польши будут закуплены 32 американских истребителя F-35, сообщил Блащак. Он отметил, что эти самолеты "невидимы" для российских систем ПВО, передает радиостанция Polskie Radio.

Контекст

Экс-глава польского МИД Радослав Сикорский поддержал планы властей страны разместить на ее территории военную базу США и объяснил, почему Россия является угрозой для Польши. (10.10.2018)

Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро. (30.08.2019)

Оборонное ведомство Польши уже подписало пять контрактов, на основании которых польская армия получит, в частности, командные машины на базе транспортеров Rosomak, новые приборы ночного видения и термальные прицелы. Варшава обратилась также с запросами к Вашингтону о возможности покупки противотанковых ракетных комплексов Javelin и пяти военно-транспортных самолетов Hercules. Конгресс США уже дал согласие на сделку, отметил Блащак.

Всего шесть стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП 

2 сентября вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве выразил похвалу в связи с тем, что Польша входит в число шести стран НАТО, которые выделяют на военные цели минимум два процента ВВП. Всего Североатлантический альянс объединяет 29 стран.

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    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Сикорский в "Немцова.Интервью": Мне нравятся россияне в России. Но когда они приходят с оружием - я сопротивляюсь

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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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