Польша - образцовый ученик НАТО: 20 лет в составе альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находясь на прошлой неделе с визитом в Варшаве, высоко оценил активность Польши в рамках Североатлантического альянса. "Мы глубоко благодарны за ежедневный вклад, который Польша вносит в развитие НАТО", - заявил Столтенберг, и его похвала была вполне оправдана.

Образцовый ученик НАТО

На протяжении многих лет Польша пытается оправдать звание образцового ученика НАТО, выделяя необходимые два процента ВВП на оборону, участвуя в зарубежных миссиях альянса, в частности, в Афганистане, и с энтузиазмом приветствует любое присутствие войск НАТО на своей территории.

Упомянув в своем выступлении о растущей военной угрозе со стороны России, Столтенберг задел нерв польской внешней политики, которая из-за страха перед восточным соседом с момента завершения эры коммунизма в Восточной Европе в 1989 году была максимально прозападной. После распада Советского Союза в 1991 году вступление в НАТО стало стратегической задачей Польши, получившей в стране широкую поддержку со стороны всего общества.

Россия - против вступления Польши в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг на пресс-конфереции с тогдашним премьер-министром Польши Шидло

Стремление Польши присоединиться к Североатлантическому альянсу изначально вызывало раздражение России. Несмотря на распад Варшавского договора в 1991 году, российские танки оставались в Польше еще два года, и Кремль по-прежнему считал страну российской зоной влияния, хотя железный занавес уже давно пал.

"Россияне, конечно же, были против нашего вступления в НАТО, но мы всеми силами пытались преодолеть это сопротивление", - говорит Януш Онышкевич, занимавший в момент присоединения Польши к альянсу пост министра обороны страны.

Разговор Валенсы с Ельциным

Переломным моментом в этом процессе, по мнению Онишкевича, стал визит российского президента Бориса Ельцина в Варшаву в августе 1993 года. Его польский коллега Лех Валенса воспользовался случаем, чтобы рассказать ему о планах вступления в НАТО. После званого ужина с Валенсой Ельцин обнародовал заключительное коммюнике, в котором говорилось о "понимании Россией планов Польши по поводу присоединения к НАТО".

Заявление Ельцина стало сюрпризом как для Брюсселя, так и для Москвы. И хотя президенту РФ под давлением российских военных позднее пришлось письменно опровергнуть свои слова, его заявление, говорит Онышкевич, продемонстрировало, что "Россия, несмотря на эмоциональные устные протесты, более не в силах остановить это событие".

Историческое присоединение к альянсу

На этом фоне правительства Польши, Венгрии и Чехии максимально ускорили процесс присоединения к Североатлантическому альянсу. И когда в 1994 году президент США Билл Клинтон в Брюсселе заявил, что расширение НАТО - это вопрос не "если", а "когда", это впервые прозвучало как реальная возможность. Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году в Париже и определивший взаимоотношения и сотрудничество РФ и Североатлантического альянса, фактически подтвердил предстоящее расширение альянса.

12 марта 1999 года министры иностранных дел Польши, Венгрии, Чехии в присутствии госсекретаря США Мадлен Олбрайт поставили свои подписи под документом, окончательно подтверждающим членство их стран в НАТО. Церемония состоялась в небольшом городке Индепенденс в американском штате Миссури.

Глава МИД Чехии подписывает документ о вступлении страны в НАТО. Слева от него - госсекретарь США Олбрайт, справа - коллеги из Венгрии и Польши

Тогдашнему главе польского Минобороны Янушу Онышкевичу было важно убедить новых партнеров в том, что, приняв в свои ряды Польшу, они получили "верного союзника не только на хорошие, но и на трудные времена". В последующие годы Варшава доказала свою приверженность НАТО, проведя, в числе прочего, тщательную структурную реформу своей армии и участвуя в ряде зарубежных миссий альянса, подчеркивает бывший министр обороны Польши. В настоящее время 350 польских военнослужащих задействованы в небоевой операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, в скором времени их число увеличится до 400 человек.

США как гарант безопасности

Но самой глубокой симпатией Варшавы традиционно пользуются Соединенные Штаты. Польша считает Вашингтон даже более надежным гарантом безопасности, нежели НАТО. В январе 2017 года поляки восторженно приветствовали американских военнослужащих, прибывших из штата Колорадо на запад Польши в рамках операции НАТО Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Всего в страну из США было переброшено порядка 3500 солдат и офицеров, а также военная техника.

Три месяца спустя американские боевые части и техника прибыли в городок Ожиш на севере Польши. Особому энтузиазму, с которым встретили американских военнослужащих жители города, способствовало его географическое расположение: Ожиш находится недалеко от российской границы, рядом с Калининградом.

Лучшие друзья: министр обороны США Майк Помпео на американской военной базе в польском городе Бемово Писке

Подразделения Североатлантического альянса в Польше были размещены в соответствии с решениями саммита НАТО, состоявшегося в 2016 году в Варшаве. На встрече также было принято решение о размещении на ротационной основе по батальону в каждой из трех стран Балтии. В резолюции саммита отмечалось, что его итоги стали ответом на российскую аннексию украинского полуострова Крым и действия России на востоке Украины.

Польша надеется на "Форт Трамп"

В настоящее время Варшава пытается увеличить численность в стране американских войск. В ходе визита в США 18 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает целесообразным разместить на территории страны постоянную военную базу США. Дуда отметил, что в Варшаве уже придумали название для нее - "Форт Трамп", и правительство страны уже длительное время лоббирует эту идею в Вашингтоне.

В данный момент в Вашингтоне изучают предложение Польши о долговременном военном присутствии на ее территории. В документе, озаглавленном "Предложение о постоянном присутствии США в Польше" и направленном в 2018 году официальным представителям правительства США, конгрессменам и американским аналитическим центрам, идет речь о полностью укомплектованной американской бронетанковой дивизии, за размещении которой Варшава готова заплатить до 2 млрд долларов.

"Усиленное присутствие американских войск гарантировало бы, что в случае нападения на Польшу Соединенные Штаты восприняли бы это как вызов им самим, и положения Североатлантического договора о гарантиях безопасности его членам были бы применены", - считает бывший министр обороны Польши Януш Онышкевич.

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