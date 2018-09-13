 Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2019

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Европа

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой

Варшава не включила Путина в число приглашенных на мероприятия, посвященные годовщине Второй мировой войны. В администрации Дуды объяснили, что руководствовались "современным", а не "историческим" контекстом.

Политики в Польше на годовщине окончания Второй мировой войны в 2015 году

Политики в Польше на годовщине окончания Второй мировой войны в 2015 году

Варшава не пригласила президента России Владимира Путина принять участие в мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной начала второй мировой войны, которые пройдут в Польше в сентябре. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский, передает англоязычный сайт телеканала TVP Poland In. По словам Спыхальского, "приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом", потому от присутствия Путина решено было отказаться.

Контекст

30 сентября 1938 года, ровно 80 лет назад, в Мюнхене было подписано соглашение, развязавшее Гитлеру руки в том, что касалось его планов по захвату Восточной Европы. (30.09.2018)

В соответствии с рассадкой на обеде в Елисейском дворце лидеры России и США сидели друг напротив друга. (11.11.2018)

Путин не был приглашен, даже несмотря на рекомендацию польского МИД пригласить российского президента. Такую рекомендацию, в частности, дал тогдашний заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий, который в начале марта стал послом Польши в Украине.

Представитель Дуды подчеркнул, что консультации с МИД страны носили неофициальный характер, и администрация президента не обращалась в ведомство за рекомендациями.

В ноябре 2018 года Путин был приглашен в Париж на торжества, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, и даже пообщался на торжественном обеде в Елисейском дворце с президентом США Дональдом Трампом. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкий броненосец открыл огонь по польским укреплениям на полуострове Вестерплатте под Гданьском.

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    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 01:41

День окончания войны: как отмечают в России, Германии, ЕС, на Украине

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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Vladimir Putin without invitation to WWII outbreak commemoration in Poland

Аудио- и видеофайлы по теме

День окончания войны: как отмечают в России, Германии, ЕС, на Украине  

"Часовня мира" на солдатском кладбище под Волгоградом  

"Бункер Гитлера" открылся в Берлине для туристов  

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