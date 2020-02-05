Польша закупает оружие у "гаранта безопасности"

Польша отказывается от вооружения, доставшегося в наследство от времен Организации Варшавского договора. Сегодня Варшава закупает все больше американской военной техники в попытке укрепить отношения с США, в которых она видит главного гаранта своей безопасности. Так, уже через четыре года Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35 - соответствующий договор был подписан между Варшавой и Вашингтоном в конце января 2019 года.

Это один из крупнейших контрактов в истории польской армии. Варшава приобретет у Вашингтона 32 самолета, разработанных американской компанией Lockheed Martin. Контракт предусматривает не только закупку самих самолетов, но и обучение польских пилотов, инструктаж на тренажерах и содействие в сфере логистики.

В Польше довольны закупкой F-35

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, ВВС страны никогда не имели в своем распоряжении настолько современного вооружения. "Возможная нападающая сторона должна осознавать, что при нападении на Польшу она получит решительный ответ. Этот самолет может такой ответ дать", - сказал Блащак в интервью государственному радио.

Глава польского Минобороны не скрывает, что гордится покупкой, называя "хорошей" стоимость контракта, которая в итоге составила 4,6 млрд долларов вместо изначально обсуждавшихся 6,5 млрд. Первые самолеты будут поставлены в 2024 году. Затем польские пилоты и наземный обслуживающий персонал отправятся на обучение в США, и спустя два года истребители будут интегрированы в польскую армию. Наряду с F-35 Польша хочет купить у США беспилотные разведывательные системы.

Армии Польши необходима модернизация

Парад польской армии

Приобретение самолетов является частью масштабной программы по модернизации вооруженных сил Польши, которую инициировала правящая партия "Закон и справедливость" (PiS). Польская армия - крупнейшая на восточном фланге НАТО - насчитывает около 100 тысяч военных. Но на ее вооружении в основном находятся самолеты и танки, оставшиеся еще со времен Советского Союза.

Предполагается, что американские F-35 заменят советские МиГ-29. Из 32 таких машин сегодня боеспособна лишь треть. За последние два года в авиационных катастрофах были потеряны три машины.

Власти Польши вкладывают значительные суммы в модернизацию своих вооруженных сил. Страна является одним из немногих членов НАТО, выполняющих требование альянса о выделении не менее 2 процентов ВВП на оборонные нужды. А до 2030 года правительство в Варшаве планирует увеличить военные расходы до 2,5 процента ВВП.

Ракетный комплекс Patriot в Польше

В американской оборонной промышленности крайне рады этим планам. Ведь именно с США была в 2018 году заключена и крупнейшая в истории Польши сделка по закупке вооружений, когда Варшава приобрела ракетные комплексы Patriot за 4,75 млрд долларов.

Польская оппозиция критикует сделку

Закупка у США истребителей F-35, однако, вызвала спорную реакцию в Польше. По мнению бывшего министра обороны Польши Томаша Симоняка, все решения, касающиеся сделки, принимались "слишком быстро и без соблюдения соответствующих процедур". Тендер на закупку не подвергался анализу и не был представлен для публичного обсуждения в парламенте, отмечает он.

Члены оппозиционных партий в Сейме говорят, что переговоры с США велись "тайно" и у них не было возможности ознакомиться с планами закупки, поскольку расходы на нее не были включены в оборонный бюджет.

Впрочем, либеральная польская оппозиция тоже считает Соединенные Штаты более надежным гарантом безопасности, нежели Европу. "Нет сомнения в том, что США являются важнейшим союзником Польши, и что военные закупки у американских фирм определенно нужны", - сказал Симоняк.

"Форт Трамп"

Наибольшую угрозу для своей безопасности Польша видит со стороны своего восточного соседа - России. С начала конфликта на востоке Украине Варшава добивается увеличения у себя численности американского контингента.

После российской аннексии Крыма в 2014 году в Польше и трех странах Балтии были развернуты батальоны НАТО. Сейчас в Польше находятся более 4500 американских военных, размещенных там по принципу ротации. На новый проект, который польский президент Анджей Дуда назвал "Форт Трамп", Варшава готова потратить до 2 млрд долларов. Проект предполагает, чтобы американские военные базировались в Польше на постоянной, а не ротационной основе.

В ответ президент США Дональд Трамп допустил возможность размещения в Польше еще тысячи американских солдат, которые могут быть передислоцированы туда из Германии. Однако эти планы пока не осуществились, и Варшава пытается ускорить реализацию проекта за счет многомиллиардных сделок с американскими компаниями.

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