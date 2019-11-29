 Польский премьер обвинил Германию в недостаточной поддержке НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2020

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Европа

Польский премьер обвинил Германию в недостаточной поддержке НАТО

Берлин и Париж не выполняют обещания выделять на оборону 2 процента ВВП, заявил Матеуш Моравецкий. Но глава польского правительства не согласен с президентом Франции, диагностировавшим у НАТО "смерть мозга".

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Берлине

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Берлине

НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от Германии и Франции. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном в субботу, 11 января. Если Североатлантический альянс "чем-либо и болен, так это отсутствием активности его участников", считает Моравецкий. Он напомнил, что ФРГ и Франция "до сих пор не выполняют собственные обещания выделять на оборону 2 процента своего ВВП".

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Одновременно польский премьер решительно возразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который в интервью журналу The Economist назвал нынешнее состояние НАТО "смертью мозга". Ранее ряд европейских лидеров уже заявили, что не разделяют позицию Макрона о положении дел в альянсе. По словам Моравецкого, "Восточная Европа ощущает усиление сотрудничества в сфере обороны внутри организации". Председатель Совета министров Польши подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему играет центральную роль в обеспечении безопасности Европы.

Кроме того, Моравецкий вновь раскритиковал газопровод "Северный поток - 2", прокладываемый по дну Балтийского моря. Нельзя давать Москве возможность шантажировать Евросоюз прекращением поставок газа, заявил польский премьер накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина. "Польша предпочла бы, чтобы строительство "Северного потока - 2" вообще не начиналось", - резюмировал политик.

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    Автор: Александра Елкина


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