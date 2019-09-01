 Польский президент предупредил о возвращении империализма | Новости из Германии о Европе | DW | 01.09.2019

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Европа

Польский президент предупредил о возвращении империализма

Анджей Дуда заявил о необходимости извлечь уроки из Второй мировой войны. Даже сегодня мы наблюдаем изменение границ силовыми методами и оккупацию территорий, подчеркнул он.

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил в воскресенье, 1 сентября, о том, что мировому сообществу необходимо извлечь уроки из Второй мировой войны перед лицом возвращения "империалистических тенденций". Это заявление он сделал в Варшаве на мероприятии, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Контекст

Несмотря на гигантские идеологические разногласия с Гитлером, Сталин до последнего развивал связи с Германией. О том, что лежало в основе его политики, - в интервью DW с немецким историком. (01.09.2019)

Президент ФРГ посетил польский город Велюнь, который первым подвергся атаке вермахта 80 лет назад. (01.09.2019)

"Даже в Европе мы наблюдаем возвращение империалистических тенденций - изменение границ с помощью силы, атаки на другие государства, оккупацию территорий", - заявил Дуда, позже упомянувший в этом же контексте российско-грузинский конфликт 2018 года и события в Украине в 2014 году. "Business as usual (привычный порядок вещей, англ. - Ред.) и закрывание глаз - не является рецептом мира", - заявил Дуда, не назвавший, однако, прямо Россию источником таких тенденций.

В тот же день президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил Польшу и в городе Велюни по-польски попросил прощения за преступления нацистской Германии. Обращаясь к собравшимися, Штайнмайер произнес на польском три фразы: "Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Перед польскими жертвами германской тирании. Я прошу прощения".

Пострадавшие от немецкой бомбардировки 1 сентября 1939 года жители Велюни стали одними из первых жертв Второй мировой войны. Из Велюни Штайнмайер направился в Варшаву, где в этот день ждут и канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel).

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