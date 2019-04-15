Половина жителей РФ выступают за равные права для представителей ЛГБТ

Почти половина жителей РФ считают, что у геев и лесбиянок должны быть такие же права, как и у остальных граждан. 20 процентов опрошенных "Левада-центром" заявили, что полностью согласны с этим утверждением, еще 27 процентов "скорее согласны". Отрицательно на этот вопрос ответили чуть меньше респондентов - в общей сложности 43 процента, сообщил Аналитический центр Юрия Левады в четверг, 23 мая.

Молодые, образованные и обеспеченные люди чаще положительно относятся к ЛГБТ

О нейтральном и безразличном отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации сообщили 39 процентов опрошенных. "Скорее положительно" к ЛГБТ относятся 3 процента, "скорее отрицательно" - 56 процентов. При этом лучше остальных к геям и лесбиянкам относятся респонденты, которые лично знают таких людей. В этой группе о "нейтральном или положительном" отношении заявили около 80 процентов опрошенных. О личном знакомстве с людьми гомосексуальной ориентации сообщили 8 процентов участников опроса, 3 процента отказались отвечать на этот вопрос, 89 процентов ответили на него отрицательно.

Кроме того, положительное или нейтральное отношение продемонстрировали самые молодые респонденты до 25 лет, жители крупнейших городов, люди с высшим образованием и хорошим доходом. Хуже всего к представителям ЛГБТ относятся россияне старше 65 лет, наименее обеспеченные люди и сельские жители.

Люди стали чаще сообщать о личном знакомстве с геями и лесбиянками

Социологи отметили, что число респондентов, сообщивших о знакомстве с гомосексуалами, немного выросло за последние годы (в марте 2015-го показатель равнялся 3 процентам). "Не следует исключать, что людям просто стало комфортнее об этом говорить с интервьюерами. В любом случае, рост этого показателя означает тренд на медленную "нормализацию" отношения к ЛГБТ-людям в нашей стране", - указывают далее авторы исследования.

Одновременно 45 процентов опрошенных заявили, что ничего не знают о случаях насилия в России над людьми в связи с их гомосексуальной ориентацией, еще 20 процентов уверены, что "бывают лишь единичные случаи". С утверждением, что подобная практика "широко распространена по всей стране", согласились 13 процентов респондентов, еще 15 процентов считают, что случаи насилия над представителями ЛГБТ "распространены, но только в некоторых регионах".

Врожденное или приобретенное качество?

При этом 46 процентов опрошенных уверены, что сексуальная ориентация может измениться под воздействием внешних обстоятельств, лишь 27 процентов считают ее врожденным свойством, которое невозможно изменить. 14 процентов респондентов считают возможными оба варианта. "Этот вопрос мы задали потому, что нам кажется, что негативное отношение к ЛГБТ-людям хотя бы отчасти основывается на мифологизированных представлениях о том, что "стать геем или лесбиянкой" можно под воздействием "дурного влияния", "развратных действий", - пояснили социологи.

Исследование было проведено 18-23 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, в нем участвовали 1625 человек 18 лет и старше.

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