Полиция Фрайбурга ищет новых подозреваемых в групповом изнасиловании

Следствие нашло следы ДНК, которые не принадлежат арестованным подозреваемым в изнасиловании девушки во Фрайбурге.
Полиция Фрайбурга разыскивает еще двух подозреваемых по делу о групповом изнасиловании 18-летней студентки. Об этом представитель уголовной полиции города Бернд Белле (Bernd Belle) сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу, 2 ноября. По его словам, следствие обнаружило следы ДНК, которые не принадлежат ни одному из арестованных по подозрению в причастности к преступлению.
22-летний мужчина, которого следствие считает главным подозреваемым по делу, неоднократно преступал закон. По словам представителей полиции, речь идет о трех эпизодах нанесения телесных повреждений и двух сексуальных преступлениях, совершенных с лета 2018 года. В поле зрения полицейских из-за сексуальных преступлений ранее попадал еще один из арестованных молодых людей.
Арестованы 8 человек
Групповое изнасилование произошло в ночь на 14 октября. Молодой человек принес девушке на дискотеке напиток, в который было предположительно добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего молодой человек и еще несколько мужчин изнасиловали ее. Токсикологическая экспертиза напитка еще не завершена, добавил представитель управления полиции Бернхард Ротцингер (Bernhard Rotzinger).
Пострадавшая находится "в стабильном состоянии", подчеркнул Белле. По его словам, девушка существенно помогла продвинуть расследование. По этому делу арестованы семь граждан Сирии в возрасте от 19 до 29 лет, а также 25-летний гражданин Германии.
29 октября во Фрайбурге прошла акция организаций, которые выступили против использования этого преступления в политических целях. В тот же день свою демонстрацию провели сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".
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