 Полиция Фрайбурга ищет новых подозреваемых в групповом изнасиловании | Новости из Германии о Германии | DW | 02.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Полиция Фрайбурга ищет новых подозреваемых в групповом изнасиловании

Следствие нашло следы ДНК, которые не принадлежат арестованным подозреваемым в изнасиловании девушки во Фрайбурге.

Полицейский автомобиль на улице Фрайбурга

Полицейский автомобиль на улице Фрайбурга

Полиция Фрайбурга разыскивает еще двух подозреваемых по делу о групповом изнасиловании 18-летней студентки. Об этом представитель уголовной полиции города Бернд Белле (Bernd Belle) сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу, 2 ноября. По его словам, следствие обнаружило следы ДНК, которые не принадлежат ни одному из арестованных по подозрению в причастности к преступлению. 

22-летний мужчина, которого следствие считает главным подозреваемым по делу, неоднократно преступал закон. По словам представителей полиции, речь идет о трех эпизодах нанесения телесных повреждений и двух сексуальных преступлениях, совершенных с лета 2018 года. В поле зрения полицейских из-за сексуальных преступлений ранее попадал еще один из арестованных молодых людей.

Контекст

Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма - мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности - у DW. (18.11.2017)

Лауреат премии Right Livelihood Светлана Ганнушкина рассказала Жанне Немцовой о проблемах беженцев в России. Правозащитница объяснила, почему в РФ не хлынет столько же мигрантов, как в Европу. (01.12.2016)

До сих пор в отношении сексуальных преступлений в ФРГ действовал принцип: если жертва не оказывает физического сопротивления, то изнасилованием это считать нельзя. Новый закон призван изменить эту ситуацию. (08.07.2016)

Арестованы 8 человек

Групповое изнасилование произошло в ночь на 14 октября. Молодой человек принес девушке на дискотеке напиток, в который было предположительно добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего молодой человек и еще несколько мужчин изнасиловали ее. Токсикологическая экспертиза напитка еще не завершена, добавил представитель управления полиции Бернхард Ротцингер (Bernhard Rotzinger).

Пострадавшая находится "в стабильном состоянии", подчеркнул Белле. По его словам, девушка существенно помогла продвинуть расследование. По этому делу арестованы семь граждан Сирии в возрасте от 19 до 29 лет, а также 25-летний гражданин Германии.

29 октября во Фрайбурге прошла акция организаций, которые выступили против использования этого преступления в политических целях. В тот же день свою демонстрацию провели сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 01:19
Now live
01:19 мин

В Берлине тестируют камеры для распознавания лиц

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Берлине тестируют камеры для распознавания лиц  

Преступления в берлинском метро - реакция горожан  

Немецкие женщины борются против насилия  

Реклама

Самые читаемые

Итоги украинского визита Ангелы Меркель  

НАТО сожалеет, что РФ не услышала призывы к диалогу по договору о РСМД  

Спецпредставитель США по Сирии: Расклад по Идлибу не в пользу Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно