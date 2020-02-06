 Полиция Уханя ″неправомерно″ наказала врача за рассказы о вирусе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2020

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Мир

Полиция Уханя "неправомерно" наказала врача за рассказы о вирусе

В Китае признали неправомерными действия полиции, наказавшей врача Ли Вэньляна, который первым распространил информацию о вспышке коронавируса в Ухане.

Народный мемориал в Берлине памяти китайского врача Ли Вэньляна

Народный мемориал в Берлине памяти китайского врача Ли Вэньляна

Китайская правительственная комиссия пришла к выводу, что полиция в Ухане действовала "неподобающим образом", наказав врача Ли Вэньляна, который в декабре 2019 года первым распространил информацию о вспышке коронавируса нового типа. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила государственная телекомпания CCTV.

В ходе расследования, начатого после смерти Ли 6 февраля, было установлено, что вызвав врача в полицию после того, как он сообщил о первых случаях заболевания нетипичной пневмонией, и вынеся ему дисциплинарное предупреждение с запретом "распространять ложную информацию", сотрудники правоохранительных органов действовали неправомерно.

Позднее полиция Уханя в специальном заявлении признала, что сделанное Ли Вэньляну дисциплинарное заключение была "неправильным" и принесла извинения его семье за допущенную ошибку. Заместителю директора местного отделения полиции был вынесен выговор, а дежурному офицеру - "административное предупреждение", указывается в заявлении.

Китайские власти редко признаются в подобных неправомерных действиях, отмечает агентство AFP, указывая, что теперь Пекин пытается направить на чиновников на местах критику по поводу неправильных действий в связи со вспышкой вируса, в результате несколько высокопоставленных представителей Коммунистической партии и здравоохранения региона были уволены.

Первым рассказал о новом вирусе

34-летний офтальмолог Ли Вэньлян в конце декабря 2019 года обратил внимание на то, что в его больнице в Ухане были помещены под карантин семь человек с заболеванием, похожим на атипичную пневмонию. Все они заразились на местном рынке, где, помимо прочего, продавались морепродукты.

Ли Вэньлян рассказал своим друзьям о первых случаях заболевания, чтобы предупредить их. Скриншот его сообщения в мессенджере WeChat быстро разошелся по соцсети. Вскоре офтальмолога вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию".

12 января Ли был госпитализирован, а 1 февраля у него обнаружили коронавирус. Врач публиковал сообщения о своем состоянии в соцсети Weibo. 6 февраля он умер, что вызвало в Китае массовое выражение скорби, а также гнев по поводу того, как правительство справляется с кризисом, и требования свободы слова.

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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