 Полиция установила личность нападавшего в Торонто | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2018

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Мир

Полиция установила личность нападавшего в Торонто

Семья Фейсала Х. сообщила о том, что у него с детства были психические проблемы, справиться с которыми ему не помогли ни медикаменты, ни терапия.

Место преступления в Торонто

Место преступления в Торонто

Стрельбу в Торонто, в результате которой погибли два человека и пострадали 13, устроил 29-летний житель Канады Фейсал Х. Полиция сообщила об этом в понедельник, 23 июля, заявив, что мотивы преступника пока неизвестны.

Контекст

Большинство из тех, кого Алек Минассян задавил фургоном в Торонто, были женщинами. Минассян восхищался Эллиотом Роджером, убившем шесть человек в Калифорнии в 2014 году. (25.04.2018)

25-летний Алек Минассян обвинен в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. Двое погибших - граждане Южной Кореи. Флаг на парламентском холме в Оттаве приспущен. (24.04.2018)

"Нам ужасно не хватает слов, но мы должны говорить с тем, чтобы выразить глубочайшие соболезнования семьям, которые сейчас страдают из-за ужасающих действий нашего сына", - говорится в письме родных нападавшего, которое они передали медиакомпании CBC.

Семья сообщила, что у него с детства были серьезные психические проблемы, в том числе психоз и депрессия, с которыми он не смог справиться, несмотря на то, что принимал медикаменты и проходил терапию.

Мужчина, открывший 22 июля стрельбу в Торонто, погиб от огнестрельного ранения. Следствие выясняет, покончил ли он с собой или погиб в результате перестрелки с полицией.

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    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

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    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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Стрельба в штаб-квартире YouTube

Контекст

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Преступница, предположительно, покончила с собой. Что известно об этом происшествии и его мотивах? (04.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт CBC

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