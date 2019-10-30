Полиция Турции причастна к исчезновениям людей в Анкаре?

У Сюмейе Йылмаз не было никаких сведений о ее муже Мустафе ровно 245 дней - в феврале нынешнего года он внезапно исчез, не оставив супруге даже короткого сообщения. Когда Сюмейе уже перестала надеяться и ждать известий, среди ночи вдруг раздался звонок из полиции: она может встретиться с Мустафой в главном управлении полиции Анкары, где он находится под арестом.

Первое, что увидела на встрече женщина - это что ее муж внешне сильно изменился. Он выглядел истощенным, кожа была бледной, руки холодными. У Сюмейе накопилась масса вопросов, которые она и задала супругу: "Что с тобой произошло? Куда ты исчез?" Но тот очень скупо высказывался об обстоятельствах своего ареста. "Меня отвезли в одно место", - таким был его лаконичный ответ.

Сюмейе считает, что ее мужа похитили

"Вероятно, он не хотел мне ничего рассказывать, - говорит Сюмейе, считающая, что ее мужа похитили. - Есть даже видеозапись похищения: видно, как кто-то натягивает мешок ему на голову и тащит в машину".

Задержание сторонников Гюлена в Турции, апрель 2017 года

Турецкие власти не смогли предоставить женщине исчерпывающую информацию о том, что произошло с ее мужем. И теперь она хочет, чтобы похищение было тщательно расследовано. Правозащитник Мехмет Мурат Атак из коллегии адвокатов Анкары также внимательно следил за этим делом и пытался поговорить с Мустафой Йылмазом, но полиция ему не позволила это сделать.

Дело Йилмаза - не единичный случай. Турецкие газеты написали о пяти аналогичных историях. После провалившейся попытки военного переворота 15 июля 2016 года сотни тысяч госслужащих в Турции были уволены с работы на основании президентского декрета о введении чрезвычайного положения. В ходе очередной волны арестов в феврале помимо Мустафы Йылмаза в Анкаре исчезли еще пять человек: Салим Зейбек, Эркан Ирмак, Ясин Уган, Озгюр Кайя и Гёкхан Тюркмен.

После увольнений госслужащих в Турции последовали их похищения?

Родственники пропавших без вести, оппозиционные политики и общественные активисты убеждены, что все шестеро вышеназванных лиц были отнесены турецкими органами безопасности к категории сторонников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена. Власти обвиняют гюленистов в закулисном руководстве неудавшейся попыткой путча.

Как и в случае Мустафы Йылмаза, семьи остальной пятерки исчезнувших ничего не знали об их судьбе в течение нескольких месяцев - пока родственникам не позвонили из полиции. Им сообщили, что пропавшие без вести Зейбек, Кайя, Ирмак и Уган находятся в руках сотрудников антитеррористического подразделения турецкой полиции (ТЕА). Местонахождение Гёкхана Тюркмена до сих пор неизвестно.

Как и в случае Мустафы Йылмаза, родственники пропавших не знают, где бывшие госчиновники провели шесть месяцев. Когда они нашлись в июле, их 12 дней продержали под арестом в полиции, а затем отправили в тюрьму. О причинах заключения под стражу семьям тоже ничего не сказали. Вероятно, что Мустафа Йылмаз также вскоре окажется в тюрьме.

"Мой ребенок невиновен"

Пострадавшие семьи жалуются на то, что официальные турецкие власти не предоставили им никакой информации об исчезнувших. Как рассказала DW мать Мустафы Йылмаза Невим, она месяцами занималась поисками сына, но тот как сквозь землю провалился. Невим даже просила о помощи в МВД и министерстве юстиции - тщетно.

Не раз она пыталась пройти в здание турецкого парламента, чтобы поговорить с депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) - все напрасно. "Я не верю, что мой сын виновен, я хочу от Турецкой Республики справедливости и справедливого судебного разбирательства", - указывает Невим Йылмаз.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем отчете задокументировала многочисленные случаи "похищения людей и систематических пыток", имевших место в Турции после 15 июля 2016 года. "Доказательств того, что люди подвергаются пыткам во время содержания под стражей в полиции", по данным HRW, становится все больше.

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