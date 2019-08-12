 Полиция сообщила о нападении на главу ЦИК России Памфилову | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2019

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Россия

Полиция сообщила о нападении на главу ЦИК России Памфилову

В МВД рассказали о разбойном нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в Подмосковье. Злоумышленник ударил ее электрошокером и скрылся.

Элла Памфилова (фото из архива)

Элла Памфилова (фото из архива)

МВД РФ сообщило о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. В ведомстве в пятницу, 6 сентября, заявили, что возбужденно уголовное дело по факту разбойного нападения на ее дом в Подмосковье.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 6 сентября в городском округе Истра. Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Руководство МВД взяло дело о нападении на Панфилову на контроль. 

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Нападение совершено за два дня до 8 сентября - Единого дня голосования в России, в ходе которого пройдут и выборы в Мосгордуму

Между тем Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники, сообщает, что инцидент с нападением на Панфилову произошел в ее доме неподалеку от деревни Лобаново.

По информации источников, Памфилова перед сном прошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке, однако в холле наткнулась на постороннего человека в маске, который ткнул ее электрошокером и сразу сбежал. Злоумышленник, судя по всему, забыл включить устройство. По предварительным данным, из дома Памфиловой ничего не пропало, сама она не пострадала.

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    Автор: Григорий Аросев


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