 Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Участники марша протеста в округе Куньтхон опасаются преследования активистов с помощью умных камер видеонаблюдения. Демонстранты уже несколько недель требуют демократических реформ в Гонконге.

Протестующие в Гонконге

Протестующие в Гонконге, 24 августа 2019 года

Тысячи человек в субботу, 24 августа, вновь вышли на антиправительственные протесты на улицах Гонконга. Марш начался мирно, однако позднее обстановка накалилась. Полиция воздвигла баррикады на улицах округа Куньтхон, где проходило шествие. Кроме того, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

Контекст

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

Десятки тысяч жителей Гонконга протестуют против реформы избирательной системы и требуют прямых всеобщих выборов. Но Пекин не поступится своими принципами, считает Филипп Бильски. (30.09.2014)

Протестующие выбрали местом проведения марша именно этот округ, поскольку он стал первым, где установили так называемые умные камеры видеонаблюдения. Демонстранты опасаются, что власти будут использовать эту технологию для преследования активистов, призывающих к демократии. Кроме того, участники акции раскритиковали действия оператора метрополитена, поскольку перед началом марша поезда перестали останавливаться на станциях в этом районе.

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений. Несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию акций, самые массовые протесты со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю продолжают нарастать.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Небоскребы Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В джунглях мегаполиса

    7,5 млн человек на 11 квадратных километрах: Гонконг - один из самых густонаселенных городов мира. И один из самых дорогих. Последнее вызывает разочарование и гнев у гонконгской молодежи. Фотограф агентства Reuters Томас Питер посетил молодых людей в квартирах их родителей и поговорил с ними не только о политических проблемах в специальном административном районе Китая.

  • 22-летняя студентка Залина Хо

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    "Мы еще здесь, и мы боремся"

    Залина Хо, 22-летняя студентка, изучающая киноискусство, живет в комнате размером в 7 квадратных метров в квартире родителей. "Политическая ситуация все хуже, - признается Хо. - Многие из нас рискуют всем, чтобы сохранить то, за что мы боролись". А она сама? "У меня есть еще и американский паспорт. Поэтому если станет совсем плохо, я уеду. Но мы еще здесь - и мы сражаемся", - говорит девушка.

  • 25-летний графический дизайнер Фан Чен сидит на лестнице, свесив ноги

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Разочарование до самого потолка

    "Я больше не верю, что у меня будет свое жилье", - говорит Фан Чен. 25-летний графический дизайнер ютится на пяти квадратных метрах вместе с родителями и братом. Он разочарован и "выборами" главы администрации Гонконга - кандидатуру Кэрри Лам одобрил комитет выборщиков, назначенных властями Китая. "Им даже не надо спрашивать народ, кто должен править. У нас здесь нет демократии", - сетует Чен.

  • Соник Ли сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Комикс без супергероев

    Соник Ли живет в квартире в 6 квадратных метров, принадлежащей его матери. Борьба против растущей власти Пекина в спецадминистративном районе КНР напоминает 29-летнему музыканту комиксы Marvel. "Только тут нет супергероев. Много обычных людей стоят плечом к плечу, чтобы что-то изменить, - объясняет Ли. - Да, я боюсь, когда-нибудь мне больше не позволят читать определенные книги или петь песни".

  • 30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гнет не только со стороны Пекина

    30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй обеспокоена тем, что усиление контроля со стороны Пекина влияет на ощущение свободы в Гонконге. У Вэй комната в восемь квадратных метров в квартире, которую она делит с родителями и братом. Внимание девушки занимает не только курс властей КНР, она жалуется и на несправедливую жилищную политику в Гонконге.

  • Постиранная одежда сушится на веревке на фоне небоскребов Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В Гонконге слишком мало места

    "Богатые становятся еще богаче", - констатирует Юнис Вэй, говоря о ситуации на рынке недвижимости в родном Гонконге. По ее словам, строительство жилья - одна из самых больших проблем этого мегаполиса. "У нас так мало места, и обычные люди едва могут позволить себе собственную квартиру. Компании, занимающиеся недвижимостью, контролируют рынок", - говорит девушка.

  • Питер Чанг сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гонконгцы опасаются потери идентичности

    23-летнему Питеру Чангу приходится жить в квартире родителей на пяти квадратных метрах, и это раздражает его. Возмущен он и иммиграционной программой Пекина, в рамках которой ежедневно до 150 китайцев переселяются из материковой части страны в Гонконг. "Они пытаются размыть нашу идентичность", - негодует Чанг. По его словам, эту тактику власти Китая уже применяли в Тибете и Синьцзяне.

  • Руби Люн сидит на стуле в комнате

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Тревожный взгляд в будущее

    22-летнюю студентку Руби Люн пугает будущее. В первые 50 лет после обретения суверенитета над бывшей британской колонией Китай обещал Гонконгу сохранение его автономии в составе КНР. "Но что произойдет после 2048 года? - спрашивает Люн. - Будут ли они нас просто интегрировать, как обычный район Шэньчжэня (соседний город в материковой части страны. - Ред.)?"

    Автор: Свен Тёнигес


Смотреть видео 02:40

Тотальная слежка: как в КНР наблюдают за людьми через телефон

Контекст

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

Причина массовых акций протеста в Гонконге - не только беспокойство молодежи по поводу прав и свобод. Гнев вызывает и безудержный рост цен в мегаполисе. О собственном жилье многие могут лишь мечтать. (23.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Тотальная слежка: как в КНР наблюдают за людьми через телефон  

Гонконг: На демонстрантов нападали китайские мафиози  

Гонконг парализован массовыми протестами  

Также по теме

Hongkong Victoria Park Demonstration und Proteste

Протесты в Гонконге собрали сотни тысяч участников 18.08.2019

Полиция разрешила проводить акцию в парке Виктория в Гонконге, но запретила шествие. В парке и возле него собрались нескольких сотен тысяч человек.

Japan G20 Gipfel in Osaka | Donald Trump und Xi Jinping

Трамп готов стать посредником в конфликте Китая и Гонконга 15.08.2019

Президент США не сомневается, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет "быстро и гуманно" уладить кризис в Гонконге, где демонстранты уже несколько недель требуют демократических реформ.

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz | Tränengas

Мирные протесты в Гонконге переросли в столкновения с силовиками 11.08.2019

В нескольких районах Гонконга прошли санкционированные и несанкционированные митинги с требованиями призвать к ответственности власти автономии и прекратить полицейское насилие в отношении демонстрантов.

Реклама

Самые читаемые

В США зафиксирована первая смерть от электронных сигарет  

В Берлине застрелен предполагаемый исламист  

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно