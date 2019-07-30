 Полиция прекратила расследование по обвинению футболиста Неймара в изнасиловании | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2019

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Мир

Полиция прекратила расследование по обвинению футболиста Неймара в изнасиловании

Бразильская полиция не дала рекомендацию по предъявлению иска футболисту Неймару. Ранее одна из топ-моделей обвинила Неймара в изнасиловании.

Футболист Неймар на карнавале в Бразилии (март 2019 г.)

Футболист Неймар на карнавале в Бразилии (март 2019 г.)

Полиция Бразилии прекратила расследование в отношении футболиста Неймара по обвинению в изнасиловании одной из топ-моделей. Как заявила в понедельник, 29 июля, представительница следствия Жулиана Лопеш Буссакош, чьи слова цитирует портал G1, она внимательно изучила материалы дела и приняла решение не давать рекомендаций по предъявлению иска.

Контекст

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Прокуратура имеет 15 дней для того, чтобы принять решение о дальнейших действиях по делу. Среди возможных вариантов - вопреки рекомендации полиции дать ход делу, прекратить его или затребовать дальнейших следственных мероприятий.

Женщина обвиняет 27-летнего Неймара, выступающиего за французский ПСЖ, в том, что футболист в состоянии алкогольного опьянения "с применением насильственных действий" принудил ее к сексу. Сам Неймар признает, что познакомился с ней в Париже, однако обвинения в изнасиловании последовательно отвергает.

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    Автор: Никита Баталов


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