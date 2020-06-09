Полиция начала расследование по факту повторного голосования Павла Лобкова

В связи с подозрением о "спланированной акции по дискредитации голосования в Москве" столичная полиция рассматривает возможность открытия уголовных дел по трем статьям.
Московская полиция начала административное расследование по факту повторного голосования одного и того же гражданина на плебисците о поправках в Конституцию России. Об этом уведомила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве вечером в четверг, 25 июня.
Сообщается, что поводом для начала расследования стала публикация на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Ранее в этот день, 25 июня, видео именно с таким названием было опубликовано на сайте телеканала "Дождь". Автор сюжета - журналист Павел Лобков, которому удалось в этот день дважды высказать свое мнение по вопросу принятия поправок - сначала с бумажным бюллетенем на избирательном участке № 141, а часом позже - путем электронного голосования, для участия в котором он зарегистрировался неделю назад.
Проголосовавшим онлайн не должны выдавать бюллетеней
Согласно процедуре, утвержденной ЦИК, избирателям, которые подали заявление на участие в электронном голосовании, не должны выдввать бюллетени на участках до 1 июля. К этой дате дистанционное голосование уже завершится.
"Процедуру вы знаете - те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова. И Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить, и будет принято соответствующее решение по этому поводу", - заявил в этой связи заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Со своей стороны в столичном МВД пообещали дать правовую оценку действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.
Что грозит Павлу Лобкову за повтороное голосование
Что касается Павла Лобкова, то, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей КоАП РФ о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосовании на референдуме, указали в МВД.
При отсутствии оснований для привлечения к угловной ответственности за это правонарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Возможные уголовные дела в связи с фактом повтороного голосования
В то же время полиция не исключила возможности открытия уголовных дел в связи с фактом повторного голосования - по статьям о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосовании на референдуме; о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о хулиганстве.
В настоящий момент полиция проводит проверку в отношении участников голосования, сообщается на сайте МВД. "Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве", -подчеркнули в ведомстве.
Сколько избирателей собираются голосованть дистанционно
Между тем глава ЦИК Элла Памфилова назвала сюжет журналиста Павла Лобкова о повторном голосовании "провокацией". "Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд птровокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать", - заявила она 25 июня.
Дистанционное голосование по поправкам в конституцию началось 25 июня и продлится до 20.00 мск 30 июня. Оно доступно только для жителей Москвы и Нижегородской области. 23 июня ЦИК сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 1 051 155 москвичей и 139 571 новогородцев.
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