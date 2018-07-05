 Полиция Лондона сообщила об еще одном пострадавшем от ″Новичка″ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.08.2019

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Европа

Полиция Лондона сообщила об еще одном пострадавшем от "Новичка"

Четвертым пострадавшим от "Новичка", по данным Лондона, стал сотрудник полиции графства Уилтшир.

Британские военные в одежде со спецзащитой у дома Скрипаля в Солсбери

Британские военные в одежде со спецзащитой у дома Скрипаля в Солсбери (фото из архива)

Детективы из британской Национальной сети по борьбе с терроризмом (НСБТ), расследующие применение группы отравляющих веществ нервно-паралитического действия "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери, подтвердили, что следы этих ингибиторов были обнаружены в крови еще одного пострадавшего - сотрудника полиции графства Уилтшир, имя которого не разглашается. Информацию об этом в четверг, 15 августа, обнародовала британская Служба столичной полиции.

По ее данным, полицейский входил в состав группы реагирования, действовавшей в Солсбери после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На тот момент были выявлены признаки того, что этот сотрудник полиции, по всей видимости, подвергся воздействию "очень небольшого количества "Новичка". Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, и он вскоре вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Новые данные экспертизы

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

DW о том, как отравление в Солсбери год назад экс-двойного агента Скрипаля и его дочери ядом "Новичок" отразилось на экономическом сотрудничестве России и Великобритании. (04.03.2019)

По запросу детективов НСБТ Лаборатория по науке и технологиям при британском министерстве обороны (Dstl) провела судебно-медицинскую экспертизу образца крови, забранного у полицейского в марте 2018 года. Эта экспертиза по своей методологии отличалась от оценки клинической картины отравления "Новичком", произведенной вскоре после инцидента, и подтвердила выводы врачей, сделанные в 2018 году.

Таким образом, сотрудник полиции Уилтшира официально стал четвертым пострадавшим от действия нервнопаралитических веществ, примененных в Солсбери. Помимо Скрипалей в этот список входит еще один человек - полицейский Ник Бейли. Кроме того, в июне 2018 года в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Яд, предположительно, находился во флаконе из-под духов. Спустя несколько дней Стёрджес скончалась, а Роули серьезно заболел. Поэтому на текущий момент можно официально говорить об одной жертве и четырех пострадавших.

Подозреваемые - предполагаемые сотрудники военной разведки РФ

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указывает, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - офицер российской военной разведки, который прибыл в Великобританию с паспортом на имя Сергея Федотова.

Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Позднее Bellingcat и The Insider сообщили, что Сергеев может быть причастен к попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Между тем посольство РФ в Лондоне 3 марта распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери. Авторы доклада, в частности, заявляют, что в отравлении Скрипалей 4 марта 2018 года британские власти бездоказательно обвинили российское государство и ряд граждан России.

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  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

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    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 14:43

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Полиция Большого Лондона

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости  

Петров - это Мишкин: личность второго солсберецкого отравителя установлена?  

Односельчане подтвердили: Боширов - это Чепига  

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Подозрение на отравление "Новичком" полицейского не подтвердилось 07.07.2018

Сотрудник полиции обратился за медицинской консультацией в больницу в Суиндоне, после чего был перенаправлен в Солсбери для проведения специальных диагностических процедур.

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Расследование отравления "Новичком" в Эймсбери может продлиться месяцы 06.07.2018

Следователи отсматривают по делу об отравлении в Эймсбери более 1 300 часов записей с камер видеонаблюдения. К следственным мероприятиям подключены около сотни детективов

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