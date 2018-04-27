Полиция из 30 стран провела кибероперацию против пропаганды ИГ

Правоохранители в Европе провели крупномасштабную кибератаку на инструменты интернет-пропаганды радикальных исламистов. В операции приняли участие правоохранители из 30 государств, включая Германию, заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA) в понедельник, 25 ноября.

Координацией четырехдневного мероприятия занималась полицейская служба Европейского Союза (Европол). По ее данным, в ходе операции были заблокированы тысячи интернет-сайтов, имеющих отношение к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), а также группы и каналы в мессенджерах. Среди удаленного контента - пропагандистские видеоролики, а также материалы, которые "возвеличивают или поддерживают терроризм и экстремизм".

Ранее сотрудники профильного отдела BKA направили в Европол предложения по удалению более 1300 аккаунтов в мессенджерах и свыше 200 интернет-ссылок. С октября 2018 года по ноябрь 2019-го провайдерам было предложено удалить почти 13 тысяч ссылок, они исполнили запросы примерно в 60 процентах случаев.

Первые удар по сетевой инфраструктуре близкого к ИГ информагентства Amaq прошли в августе 2016 года. Вторая операция против сетевой деятельности террористов была проведена в июне 2017 года под руководством Гражданской гвардии Испании. Изъятие серверов в ходе этой акции позволило выявить радикалов в 133 странах. В апреле 2018 года состоялась еще одна операция против пропаганды ИГ, в рамках которой полиция изъяла серверы в Канаде, Нидерландах и США.

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